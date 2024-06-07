Макрон пропонував США відправити в Україну інструкторів, Байден не захотів, – Politico
Джерело:Politico
Під час нещодавньої телефонної розмови із президентом Джо Байденом президент Франції Еммануель Макрон запропонував відправити західні війська в Україну для навчання українських військових у зоні бойових дій. Дзвінок завершився без будь-якого рішення.
Байден не підтримав ідею Макрона щодо відправки інструкторів в Україну. Про це журналістам заявили 2 людини, знайомі з розмовою.
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Подробиці розмови Макрона з Байденом
Повідомляється, що Джо Байден висловив стурбованість через цю ідею. Він вважає, що відправка військ з будь-якої країни НАТО на лінію вогню, навіть для навчань, може призвести до ескалації конфлікту.
Тож сторони так і не дійшли згоди щодо цього питання.
Однак Макрон таки знайшов власний вихід з ситуації, запропонувавши створити "французьку бригаду" з українських військових.
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Франція хоче навчити та спорядити бригаду для України
Президент Франції Еммануель Макрон 6 червня заявив, що хоче, аби його країна підготувала бригаду для ЗСУ.
Він пропонує навчити та спорядити 4 500 українських солдатів. Він зазначив, що мовиться не про французьких військових, а про українців. Наразі про відправку французьких військ в Україну не мовиться.
- Нагадаємо, що у лютому Макрон зробив резонансну заяву, припустивши відправку іноземних військ в Україну.
- Президент Франції тоді дав зрозуміти, що такі обговорення тривають, однак немає "консенсусу". Разом з тим він зазначив, що "багато хто з тих, хто зараз каже "ніколи", раніше виступали проти надання Україні танків, літаків, ракет.