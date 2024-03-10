Зустрінуться в Україні "найближчим часом": Зеленський поговорив телефоном з Макроном

Володимир Зеленський 10 березня провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном. Політики обговорили перспективи майбутньої спільної зустрічі.

Зокрема, президенти України та Франції планують зустрітися в Україні. За словами Зеленського, це може статися вже "найближчим часом".

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Зеленський обговорив з Макроном майбутню зустріч

Глава держави наголосив, що розмова з Макроном була тривалою та предметною. Зокрема, політики обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі.

Подякував за сильний оборонний пакет від 16 лютого, а також за особисте лідерство Президента Франції в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України,

– зауважив Зеленський.

Крім того, політики обмінялися думками про очікувані результати їхньої майбутньої зустрічі в Україні, яка, за словами Зеленського, трапиться вже "найближчим часом".

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