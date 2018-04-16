Макрон розповів, як йому вдалося переконати Трампа не виводити війська із Сирії

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Дональд Трамп якраз перед ударом на Сирію, провів телефону розмову із союзниками і змінив свою думку, щодо виводу американських військ із Сирії.

Про це Макрон розповів в інтерв'ю телеканалу BFM TV, пише РБК.

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Ми переконали його (Трампа), що необхідно залишити війська там,

– сказав Макрон.

Крім того, за його словами, їм також вдалося переконати Трампа обмежитися ударами тільки по хімічних об'єктах Сирії.

Французький президент назвав ракетні удари "повністю легітимними". Він вказав на те, що Франція діяла разом з двома іншими постійними членами Радбезу ООН.

Нагадаємо 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядовими силами Башара Асада. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.