На Уралі, в Свердловській області Росії, мама пів року ховала немовля у шафі та не розповідала нікому про народження дитини. 6-місячна дівчинка голодувала та не отримувала необхідного піклування. Медики вражені, як вона взагалі змогла вижити.

Історія, від якої у жилах холоне кров, трапилась у місті Карпінськ. Дитину вдома у шафі своєї знайомої знайшли 2 жінки. Про це пишуть росЗМІ, передає 24 канал.

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Жінки відразу забрали немовля, викликали поліцію та "швидку".

Детальніше про катування піврічної дитини в Росії:

Жінка, яку начебто звати Юлія, народила дівчинку вдома у квітні. Всім своїм знайомим вона розповіла, що втратила дитину.

У січні 37-річну начебто покинув чоловік. Юлія виховує також 13-річного сина та 3-річну доньку. Їм вона сказала, що в шафі живе лялька, яку звати Поліна.

Син-підліток нібито підгодовував піврічну сестричку, водночас мати сподівалась, що дитина помре з голоду.

3-річна донька Юлії у садочку нібито розповідала про те, що вдома у коморі живе її маленька сестра, але їй ніхто не вірив.

Знайшли зневоднену та замучену дитину знайомі жінки. Вони, ймовірно, почули плач немовляти з шафи. Дівчинка лежала в сумці.

Документи на дитину мати не оформляла, її просто не існувало для держави.

Наразі немовля у важкому стані перебуває під пильним наглядом медиків в Єкатеринбурзі, мати – у психлікарні, а ще 2 дітей – у дитбудинку.

6-місячну дівчинку можуть переправити на лікування до Москви.

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Дитина у важкому стані у лікарні / Скриншот із відео

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження щодо горе-матері за статтею про невиконання обов'язків по вихованню неповнолітньої дитини та за статтею "Катування".



Медики вважають дивом те, що вона вижила / Скриншот



Малечу можуть перевести на лікування до Москви / Фото росЗМІ



Дитина у жахливому стані / Фото росЗМІ

Співробітники поліції відпрацьовують різні версії того, що сталося, в тому числі післяпологову депресію матері, шок від того, що вона залишилася одна з трьома неповнолітніми дітьми на руках.

Кожен раз не можеш повірити, що таке можливо. Не можеш і не хочеш вірити. Майже пів року новонароджена дівчинка прожила в шафі. Вижила завдяки диву,

– зазначила російська дитяча омбудсмен Анна Кузнєцова.

Сім'я на профілактичному обліку не перебувала.

Мати катувала дитину у Карпінську, що на Уралі, Росія: карта