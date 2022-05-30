Маріуполь перетворили на морг, а росіянам показують це як "величезну радість"

30 травня 2022 , 15:01
Читать новость на русском

Росіяни майже вщент знищили Маріуполь та вбили десятки тисяч мирних мешканців. Натомість бойовики показують це як "перемогу".

"Кривавий абсурд"

Це виглядає дуже цинічно, оскільки усі бачать реальну картину і що росіяни зробили з містом. Про це 24 каналу розповів український журналіст Денис Казанський.

Увага Маріупольці просто виживають, – радник мера розповів про жахи окупованого міста

Все місто фактично перетворилося у величезний морг, на кладовище,
– сказав журналіст.

Однак росіяни, тамтешні ЗМІ та російська пропаганда передає це як "велику радість".

"Вони показують у своїх роликах якихось найманих акторів, які радіють на камеру і кажуть, як "все добре, ми такі раді". При цьому інтерв'ю дають на тлі страшних згорілих руїн міста. Виглядає це як кривавий абсурд", – наголосив Казанський. 

Утім, на жаль, росіяни вірять у цю картинку. Вони не усвідомлюють, що сталася величезна трагедія, а ось така "радість", додав журналіст.

Російські окупанти знищують Маріуполь: останні новини

Варто переглянути – як зараз виглядає зруйнований окупантами Маріуполь: дивіться відео

 

Автор: Аліна Оліховська