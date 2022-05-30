Маріуполь перетворили на морг, а росіянам показують це як "величезну радість"
Росіяни майже вщент знищили Маріуполь та вбили десятки тисяч мирних мешканців. Натомість бойовики показують це як "перемогу".
"Кривавий абсурд"
Це виглядає дуже цинічно, оскільки усі бачать реальну картину і що росіяни зробили з містом. Про це 24 каналу розповів український журналіст Денис Казанський.
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Все місто фактично перетворилося у величезний морг, на кладовище,
– сказав журналіст.
Однак росіяни, тамтешні ЗМІ та російська пропаганда передає це як "велику радість".
"Вони показують у своїх роликах якихось найманих акторів, які радіють на камеру і кажуть, як "все добре, ми такі раді". При цьому інтерв'ю дають на тлі страшних згорілих руїн міста. Виглядає це як кривавий абсурд", – наголосив Казанський.
Утім, на жаль, росіяни вірять у цю картинку. Вони не усвідомлюють, що сталася величезна трагедія, а ось така "радість", додав журналіст.
Російські окупанти знищують Маріуполь: останні новини
- Від початку повномасштабної війни росіяни бомбардували Маріуполь, завдаючи вкрай важких ударів по місту. За три місяці війни російські військові вбили щонайменше 22 тисячі маріупольців.
- Зараз Маріуполі окупанти розпочали фактичну анексію, адже роздають російські паспорти місцевому населенню (якого залишилось 100 – 150 тисяч).
- Зараз так звана окупаційна влада у Херсоні разом з Росгвардією проводить заходи з повернення маріупольців додому у зруйноване місто.
- Також війська агресора продовжують депортувати українців. За одну добу через фільтраційні табори пройшло понад 300 маріупольців.
- Ба більше, у Маріуполі виявили ще низку масових поховань загиблих мирних мешканців міста. На кладовищі поховання в траншеях маскують як нібито індивідуальні. А в приміщенні супермаркету "Щирий кум" вони облаштували трупозвалище.
- Росія не планує розвивати Маріуполь, як і тимчасово окупований Крим. Цілком ймовірно, що в планах Кремля зробити з Маріуполя військову базу.
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