У Маріуполі окупанти цинічно обманули працівників заводу, щоб створити пропагандистське відео

У Маріуполі посилено працюють російські пропагандисти. Щоб створювати свою фейкову картинку, вони обманом збирають місцевих.

Так, окупанти обманом змусили тисячі людей прийти до заводу Ілліча. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Обіцяли віддати трудові книжки

Люди прийшли, бо загарбники пообіцяли віддати їм трудові книжки. Пропагандисти ж зробили з цього відео під назвою "як багато людей рветься на роботу в "днр". Андрющенко оприлюднив кадри, зроблені біля заводу, та закликав не вірити пропаганді росіян.

Окупанти нескінченно брешуть. Тому що правда страшна. Маріуполь був, є і буде Україною. Окупантам тут не раді,

– наголосив чиновник.



Окупанти обманом зібрали людей / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Що відбувається в Маріуполі

Окупанти з перших днів війни оточили Маріуполь. Вже майже 3 місяці люди перебувають без газу, світла, води, їжі, опалення, елементарних речей гігієни та необхідних медикаментів.

Росіяни вщент розбомбили Маріуполь. Вони вбили понад 25 тисяч людей, більшість з яких були просто мирними жителями. Це більше, ніж гітлерівці за 2 роки окупації під час Другої світової.

У мерії попередили, що внаслідок таких умов до кінця року в Маріуполі від хвороб можуть померти ще понад 10 тисяч людей.

Андрющенко писав, що окупанти планують "приєднати" Маріуполь до Росії разом з так званою псевдореспублікою на окупованому Донбасі. Вони хочуть провести фіктивний "референдум". Ймовірною датою називають 15 травня. Ба більше, у школах Маріуполя зошити змушують підписувати: "Маріуполь. Ростовська область".

Українською фортецею у Маріуполі залишається "Азовсталь". Там перебувають українські військові. Росіяни безжально обстрілюють завод. Лише за добу окупанти завдали по "Азовсталі" 20 повітряних атак.

На території "Азовсталі" є близько 600 поранених бійців, які потребують негайної евакуації. Медикаментів для їх лікування немає, з відкритими ранами вони перебувають у повній антисанітарії.

Українська влада раніше запропонувала Росії обміняти їхніх військових на наших поранених з Маріуполя. 12 травня міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що Україна домовляється про евакуацію 38 поранених бійців з "Азовсталі".

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