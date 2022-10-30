Окупанти знову мародерять в Україні: ницість росіян потрапила на фото

Російські військові не припиняють займатися мародерством на війні в Україні. Черговий факт злодіян окупантів зафіксували українські воїни.

Сили Спеціальних Операцій ЗСУ зафіксували мародерство окупантів під час розвідки місцевості. На світлині, яку поширили наші захисники, помітно, як мародерять окупанти.

До речі Напевно єдині ейрподси в Архангельській області: окупант вкрав у заступника мера Ізюма навушники

Окупанти пограбували мирних людей

Російські військові забирають майно мирних людей в одному із захоплених населених пунктів. Мародери навіть не ховалися і тягали мішки з награбованим вулицями серед білого дня.



Як окупанти мародерять в Україні / Фото ССО

Як росіяни займаються мародерством в Україні

Днями було зафіксовано мародерство російських військових, які знову крали пральні машинки. Росіяни витягли пральну машинку з приватного житлового будинку та волокли її вулицею. Окупанти не наважилися під'їхати до будинку на військовому авто, яке сховали під деревом.

Також в СБУ повідомляли, що російські військові на Херсонщині облаштували свої позиції у хліву. Крім того, окупанти на Херсонщині вкрали унітаз з відділення Нової Пошти.

Ще один недавній випадок мародерства росіян був зафіксований на Донеччині. У звільненому Лимані окупанти обікрали будинок інстаграм-блогера Яна Гордієнка.

Бурят привіз додому вкрадену в українця камеру спостереження та встановив її просто в хаті. Через те, що росіянин не налаштував камеру, справжні власники отримували з неї зображення та звук.

Російські військові також крадуть турнікети. Однак окупанти не використовують турнікети за призначенням, внаслідок чого помирають від втрати крові.

Раніше – в окопі окупантів знайшли пральну машину: дивіться відео