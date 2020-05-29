Масова стрілянина у Броварах: на Київщині розпочали спецоперацію на дорогах
Поліція Київської області ввела спецоперацію щодо розшуку автомобілів, в яких можуть перебувати учасники кримінальних розбірок у Броварах. Тут, уранці 29 травня, зокрема сталася стрілянина.
Подробиці спецоперації
Наразі поліцейські розшукують 5 автомобілів. Про це повідомляє пресслужба МВС у фейсбуці.
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За словами правоохоронців, саме на цих машинах учасники стрілянини зникли з місця стріл інциденту.
На розшук авто орієнтовано усі наряди поліції Київської області та Броварів. Тому правоохоронці просять водіїв із розумінням поставитися до таких заходів.
Перші затримання
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що на Житомирщині правоохоронцям вдалося затримати ще 5 учасників стрілянини у Броварах. Раніше поліція затримала 11 зловмисників. Таким чином, загальна кількість затриманих зросла до 16.
Посадовець додав, що поліція продовжує встановлювати всіх осіб, причетних до чорного переділу ринку транспортних перевезень в Київській області. Стосується це не лише учасників стрілянини у Броварах, а і тих, хто за ними стоїть.
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Стрілянина у Броварах: головне
- Вона сталася вранці 29 травня.
- Учасники стрілянини підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальні перевізники.
- Попередньо, у ній взяли участь приблизно 100 людей.
- Поліції вже вдалося затримати кілька десятків зловмисників. У них вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю.
- У результаті інциденту щонайменше три людини зазнали поранень. Наразі усі перебувають і лікарні та одному вже зробили операцію
- Крім того, під час одного з пострілів куля потрапила у вікно будинку, який розміщується поруч.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав перестрілку відлунням корупції визначення квот перевізників та залученням банд у боротьбу за маршрути перевезень.
- Його заступник Антон Геращенко зауважив, що кримінальні розбірки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами. Поділили так маршрути чиновники, що відповідають за цей напрям в Київській області.
- Мер Броварів Ігор Сапожко уточнив, що причиною перестрілки стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська ОДА.
- Журналіст Дмитро Гнап, зі свого боку, вважає, що конфлікту можна було запобігти. Адже ще два дні тому місцеві жителі скаржилися на агресивну поведінку одного з перевізників.