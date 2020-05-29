Масова стрілянина у Броварах: на Київщині розпочали спецоперацію на дорогах

Поліція Київської області ввела спецоперацію щодо розшуку автомобілів, в яких можуть перебувати учасники кримінальних розбірок у Броварах. Тут, уранці 29 травня, зокрема сталася стрілянина.

Подробиці спецоперації

Наразі поліцейські розшукують 5 автомобілів. Про це повідомляє пресслужба МВС у фейсбуці.

Актуально У Броварах сталася масова стрілянина: останні новини – фото, відео

За словами правоохоронців, саме на цих машинах учасники стрілянини зникли з місця стріл інциденту.

На розшук авто орієнтовано усі наряди поліції Київської області та Броварів. Тому правоохоронці просять водіїв із розумінням поставитися до таких заходів.

Перші затримання

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що на Житомирщині правоохоронцям вдалося затримати ще 5 учасників стрілянини у Броварах. Раніше поліція затримала 11 зловмисників. Таким чином, загальна кількість затриманих зросла до 16.

Посадовець додав, що поліція продовжує встановлювати всіх осіб, причетних до чорного переділу ринку транспортних перевезень в Київській області. Стосується це не лише учасників стрілянини у Броварах, а і тих, хто за ними стоїть.

До теми Керівника вінницької поліції відсторонили від виконання обов'язків: причина

Стрілянина у Броварах: головне