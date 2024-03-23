Чому Росія атакувала енергооб'єкти зараз, а не взимку: що кажуть в ОК "Південь"

Під час масованого удару вночі 22 березня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру України. Не секретом є те, що метою цієї атаки, найімовірніше, був повний блекаут по всій країні.

Незалежно від сезону удари по енергоструктурі нашої держави є справжнім випробуванням. На цьому в етері 24 Каналу наголосила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Читайте також Удар по ДніпроГЕС й понад 90 збитих цілей: все, що відомо про масовану атаку 22 березня

Росія є підступним ворогом

Росіяни 20 та 21 березня потужно вдарили по Україні. Одна масована атака була спрямована на Київ, інша ж – на всю територію нашої держави. Окупанти били, зокрема, по енергоструктурі України.

Поки що ми можемо констатувати, що ворог б'є по об'єктах критичної інфраструктури, і не обов'язково пов'язувати це з опалювальним сезоном. Об'єктивно, сьогодні наша залежність від енергетики є досить високою, щодня ми потребуємо підключення до електроенергії,

– наголосила Наталія Гуменюк.

Важливо це не лише для людей, але й для підприємств. Їхня залежність від енергетики є надзвичайно високою. Зокрема, мовиться про інтенсивність обробки певних вантажів на морському напрямку, якщо говорити про припортову інфраструктуру, чи забезпечення лікарень та об'єктів соціальної інфраструктури. Прикладів насправді є чимало.

"Все це в умовах аварійного підключення може створювати додаткове соціальне напруження. Це також є елементом гібридної війни. Пам'ятаймо, що ворог є підступним та може тиснути з усіх боків", – підсумувала Гуменюк.

Масована атака по Україні: головне