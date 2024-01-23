Бойова частина Х-101, що не вибухнула: маркування показує, що Росія б'є новими ракетами

Бойова частина ракети Х-101, яка впала у Києві та не вибухнула, була вироблена наприкінці 2023 року. Тобто її зняли з конвеєра буквально нещодавно.

Про це свідчить маркування бойової частини ракети, яка не здетонувала. Зазначимо, що її вже прибрали, щоб убезпечити мешканців.

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Видання Defense Express отримало фото ракети, яка не розірвалася. На ній видно маркування самого заряду, який вказує на те, що він був вироблений у 90-ій партії 2023 року.

І хоча точна кількість партій, яка виробляється на рік невідома, але такий номер партії притаманний виробам, які були випущені ближче до кінця року,

– зазначає видання.

Defense Express пояснює, якщо заряд був вироблений в останніх місяцях 2023 року, то повне комплектування ракети могло відбутися зовсім нещодавно. Це вкотре підтверджує те, що зараз ворог для ударів по Україні використовує те, що зміг виробити і ракети одразу з заводу їдуть на авіабази.



Нерозірвана ракета Х-101 / фото Defense Express

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