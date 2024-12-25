Буде відчутно важче: які наслідки для енергетики після російського обстрілу

У ніч проти 25 грудня російські окупанти здійснили масований удар по об’єктах паливно-енергетичного комплексу України ракетами та дронами. Атака була дуже інтенсивною.

Зараз немає доступу до від 2 до 2,5 гігават потужностей, які або пошкоджені, або частково знищені. Про це 24 Каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

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Складна ситуація

Олександр Харченко зазначив, що зараз триває оцінка ситуації. Докладається максимум зусиль, щоб якомога швидше зрозуміти картину та відновлювати те, що можна швидко повернути до роботи. Робота активно продовжується, але пошкодження досить суттєві.

Найімовірніше, ті обмеження, які є, на жаль, зараз будуть у певний спосіб зоновані по регіонах. Буде різниця у доступі до електрики у певних регіонах. На жаль, виникла дуже серйозна ситуація суто технічно.

Практично вся генерація лівого берега зараз або пошкоджена, або тимчасово щонайменше відсутня в системі. Через це, на жаль, у східних регіонах зараз буде відчутно важче, графіки будуть більш напружені, ніж у західних регіонах. Це об'єктивна ситуація, яка спричинена цією атакою, тими пошкодженнями, які вона принесла,

– пояснив директор Центру досліджень енергетики.

Атака була сфокусована на тепловій генерації, зокрема, на тих станціях, де вироблять не тільки електрику, але й тепло. У Дніпровському та Харківському регіонах були пошкоджені ТЕЦ.

"З того, що мені наразі відомо, я впевнений, що щонайменше у Харкові відновити постачання тепла вдасться. Я знаю, що там зараз вже йде дуже напружена робота, щоб це відбулося якомога швидше. Складніша ситуація у Дніпрі. Але я впевнений, що там теж вдасться знайти спосіб заживити назад мешканців. Це непросте завдання", – підкреслив Харченко.

Найбільш неприємні удари – це саме по теплоелектроцентралях. Тому що взимку, коли холодно і люди залишаються не тільки без електрики, але й без тепла – це дуже складна ситуація. Але зараз ведеться максимально інтенсивна робота, щоб повернути і електрику, і тепло якомога швидше.

Нагадаємо, у середу, 25 грудня, російська армія знову атакувала Україну. Ворог застосував десятки ракет та понад сотню ударних безпілотників. Під ударом загарбників опинилися енергетичні об'єкти на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є руйнування. ППО змогла збити 113 цілей.