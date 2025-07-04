Досить чекати, дійте, – Сибіга звернувся до Трампа на тлі масованої атаки на Київ

Уночі 4 липня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Головний удар ворога був зосереджений на столиці. Андрій Сибіга назвав цю ніч у Києві однією із найгірших за весь час повномасштабного вторгнення.

У дописі в соцмережі "Х" очільник МЗС зауважив, що сотні російських дронів і балістичних ракет полетіли на українську столицю одразу після розмови Путіна з президентом Трампом, передає 24 Канал.

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Путіну користується нерішучістю США

За словами Андрія Сибіги, російський диктатор навмисне обстріляв Київ після телефонних переговорів із Трампом.

Путін явно демонструє повну зневагу до Сполучених Штатів і до всіх, хто закликав припинити війну,

– заявив міністр.

Він закликав негайно вдарити по Москві найжорсткішими санкціями, а Україні надати всі необхідні засоби для самозахисту.

Сибіга зауважив, що хибні рішення можуть лише підштовхнути агресора до ще більшого терору.

Кожен злочинний режим у світі зараз уважно спостерігає за діями Путіна та реакцією на них. Якщо йому все зійде з рук, усі отримають дуже чіткий сигнал. Досить чекати на мир. Дійте, щоб досягти миру. Мир через силу,

– йдеться у повідомленні очільника МЗС.