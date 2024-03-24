У Рівненській і Хмельницькій областях відпрацювала ППО: в ОВА розповіли про деталі

Російська армія вранці 24 березня завдала удару по Україні швидкісними цілями. Унаслідок цього було чутно вибухи в низці областей, зокрема в Рівненській і Хмельницькій.

Там по ворожих об'єктах з неба відпрацювала протиповітряна оборона. До цього в цих областях оголошували повітряну тривогу.

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У Рівненській області вибухи були пов'язані з роботою ППО

Очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль розповів, що під час ранкової повітряної тривоги в області працювали сили ППО.

Було збиття повітряної цілі. Жодних ушкоджень та руйнувань інфраструктури зафіксовано не було,

– заявив посадовець.

Коваль також зазначив, що внаслідок ворожої атаки по області люди не постраждали.

У Хмельницькій області також збили ворожі цілі

Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін о 10:27 повідомив, що під час вранішньої тривоги в межах області було чутно звуки вибухів.

"Це робота сил та засобів ППО ЗСУ", – написав він.

Тюрін також зауважив, що вночі жителі Хмельницької області також могли чути звуки вибухів. Це також працювали наші сили ППО. Посадовець подякував ЗСУ за виконану роботу зі знищення ворожих цілей у небі.

Росія масовано атакувала Україну вночі та вранці

Російська армія ввечері 23 березня та в ніч на 24 березня масовано атакувала Україну з неба. Цей обстріл містив використання безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" та крилатих ракет, запущених з літаків дальньої авіації. У зв'язку з цим в усіх регіонах України було оголошено попередження про повітряну тривогу.

У ранковому звіті Повітряні сили Збройних Сил України повідомили, що вони успішно перехопили та збили загалом 18 крилатих ракет і 25 ударних БпЛА, застосованих ворогом під час нещодавньої атаки. Противник загалом запустив 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 із 14 стратегічних літаків Ту-95МС, а також 28 безпілотників-камікадзе типу "Шахед".

Крім того, одна з російських ракет, яка прямувала на Захід України, залетіла в повітряний простір Польщі. Ця ракета пробула там близько 39 секунд, після чого повернулася, щоб завдати удару по західних українських областях.