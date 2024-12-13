Після "різдвяного перемир'я Орбана": у Зеленського зробили різку заяву про масовану атаку

13 грудня Росія здійснила масовану атаку на українську енергетику. В Офісі Президента пов'язали цей обстріл із заявою Орбана про "різдвяне перемир'я".

Кілька днів тому угорський прем'єр заявив, що, буцімто, Зеленський відмовився від "різдвяного перемир'я" і масштабного обміну полоненими. В Офісі Президента одразу спростували слова Орбана. Тепер там наголосили, що угорець посприяв черговій масованій атаці Росії на Україну, передає 24 Канал з посиланням на пост радника президента з питань комунікацій Дмитра Литвина.

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Піар-хід Орбана зіграв на руку Кремлю

Литвин оприлюднив свою відповідь на запит ВВС Україна щодо останніх "імпровізацій" Орбана.

Посадовець підкреслив, що Угорщина заздалегідь не повідомляла Україну про переговори з Путіним. Київ ні на що не уповноважував Будапешт.

Зверніть увагу! 11 грудня Віктор Орбан зателефонував Путіну. Зеленський жорстко розкритикував угорського прем'єра, висловивши "сподівання", що той принаймні утримається від дзвінка Асаду.

Прямо зараз ми бачимо, що піар-хід пана Орбана був просто використаний Москвою для прикриття підготовки до чергового ракетного удару по нашій енергетичній інфраструктурі,

– наголосив Литвин.

Чиновник зауважив, що у погоні за яскравими заголовками "Орбан у підсумку допоміг Москві з її нападом".

Наостанок радник Зеленського додав, що Україна постійно працює з усіма своїми партнерами над координацією зусиль щодо тиску на Росію до справжнього миру з надійними гарантіями. "Мир силою, як ми та наші партнери неодноразово заявляли, можливий", – підсумував Литвин.

Нагадаємо, що раніше в ОП зауважили, що вже 2 тижні тривають відповідні контакти щодо значного обміну полоненими до кінця року.