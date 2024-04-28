Напередодні під час масованої атаки ворог вдарив по ГТС України на Заході, – Міненерго

Під час масованої атаки в ніч на 27 квітня росіяни вкотре били по енергооб'єктах України. Зокрема, було уражено газотранспортну систему на Заході.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник. Також повідомлялося, що на одному з об’єктів генерації електроенергії поранено начальника зміни – енергетик отримав контузію.

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Удари по ГТС

Микола Колісник повідомив, що в ніч на суботу ворог вдарив по об'єктах в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях. Під ударом опинилися як точки генерації електроенергії, так і об'єкти транспортування природного газу на Заході України.

На сьогодні енергосистема є контрольованою та збалансованою. Вживаємо максимально швидко заходи щодо ліквідації наслідків обстрілів, дефектації того обладнання, яке пошкоджено,

– зазначив Колісник.

Він пояснив, це потрібно аби зрозуміти, як швидко можна відновити втрачену потужність.

Важливо! У "Нафтогазі" 27 квітня зазначали, що саме їх об'єкти газотранспортної системи атакували росіяни. На щастя, обійшлося без постраждалих. Водночас атака не вплине на надання послуг українським споживачам.

Також Міненерго збалансовує систему власною генерацією та імпортом. Технічної допомоги за минулу добу не було. Окрім цього через сприятливу погоду збільшився об'єм зеленої генерації. Міністерство працює над збільшенням потужності на міждержавних з'єднаннях. Структура має окремий план щодо підвищення втраченої маневрової потужності.

Деталі атаки Росії