Крилаті ракети у нашому небі, триває масована атака ворога: де є загроза удару

7 червня 2024, 03:25
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Про зліт стратегічних бомбардувальників російської армії Ту-95МС стало відомо з повідомлення Повітряних сил за пів години до початку доби 7 червня. Згодом відбувся пуск крилатих ракет і вони полетіли до України.

Повітряну тривогу оголосили поступово в усіх областях, у підсумку вона охопила всю територію нашої країни. Окрім ракет, загрозу для українців під час тривоги становили й дрони-камікадзе типу "Шахед". Їх ворог запустив кількома годинами раніше. 

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Масована атака Росії на Україну вночі 7 червня: що відбувалося

04:25, 07 червня

Друга група ракет у Хмельницькій області тримає курс на Старокостянтинів.

Перша група крилатих ракет зміни напрямок, зараз на Тернопільщині, курс орієнтовно також на Старокостянтинів.

04:24, 07 червня

Крилата ракета загрожувала Львівській області, але змінила курс на Рівненську.  Також, пишуть Повітряні сили, є ракета в районі Жмеринки, курс північно-західний.

04:14, 07 червня

Перша крилата ракета на Тернопільщині, курсом на Львів!

04:00, 07 червня

Перша крилата ракета в районі Шаргорода, курсом на Хмельницький, пишуть Повітряні сили. 

03:56, 07 червня

Друга група ракет в районі Борисполя, пишуть ПС. Монітори припускають, що вона повторить курс першої.

03:44, 07 червня

Ще одна крилата ракета в районі Ніжина, курс південно-західний, – ПС.

03:35, 07 червня

Крилата ракета у Київській області, змінила напрямок на Обухів.

03:24, 07 червня

Перші ракети заходять до нас – через Чернігівську область, – ПС.
 

02:44, 07 червня

Повітряні сили пишуть, що зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет. За інформацією моніторингових каналів, до нашого повітряного простору ракети можуть залетіти приблизно через годину чи трохи раніше. 

00:00, 07 червня

Повідомлення Повітряних сил: зафіксовано виліт 4 бортів Ту-95.

Коротко про попередні масовані атаки ворога та їхні наслідки

  • Україна в червні вже зазнала масованої атаки. 1 червня 2024 року з кількох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95 запустили 35 ракет Х-101, 30 із них знешкодили наші сили ППО. Загалом упродовж атаки ворог випустив 53 ракети різних типів.
  • Від початку 2024 року масованих атак було уже 16, тільки милого місяця – 2: це 8 травня (55 ракет та 21 БпЛА, 59 цілей уражено ППО) та 26 травня (14 ракет та 31 БпЛА, 12 ракет Х-101 уразили сили ППО).

Важливо пам'ятати, що внаслідок цих масованих атак ворога в Україні зараз склалася складна ситуація в енергетиці. Через це у всіх або у більшості областей, залежно від навантаження мережі, діють графіки стабілізаційних відключень світла. Іноді доводиться застосовувати й аварій ні відключення.

Відтак українцям слід зменшити споживання електроенергії, особливо ввечері – з 17 до 23 години. І обмежити використання потужних електроприладів – пральних машин, бойлерів, прасок, обігрівачів тощо. Та не вмикати одночасно кілька потужних приладів.

Автор: Олесь Друкач