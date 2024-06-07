Крилаті ракети у нашому небі, триває масована атака ворога: де є загроза удару
Про зліт стратегічних бомбардувальників російської армії Ту-95МС стало відомо з повідомлення Повітряних сил за пів години до початку доби 7 червня. Згодом відбувся пуск крилатих ракет і вони полетіли до України.
Повітряну тривогу оголосили поступово в усіх областях, у підсумку вона охопила всю територію нашої країни. Окрім ракет, загрозу для українців під час тривоги становили й дрони-камікадзе типу "Шахед". Їх ворог запустив кількома годинами раніше.
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Масована атака Росії на Україну вночі 7 червня: що відбувалося
Друга група ракет у Хмельницькій області тримає курс на Старокостянтинів. Крилата ракета загрожувала Львівській області, але змінила курс на Рівненську. Також, пишуть Повітряні сили, є ракета в районі Жмеринки, курс північно-західний. Перша крилата ракета на Тернопільщині, курсом на Львів! Перша крилата ракета в районі Шаргорода, курсом на Хмельницький, пишуть Повітряні сили. Друга група ракет в районі Борисполя, пишуть ПС. Монітори припускають, що вона повторить курс першої. Ще одна крилата ракета в районі Ніжина, курс південно-західний, – ПС. Крилата ракета у Київській області, змінила напрямок на Обухів. Перші ракети заходять до нас – через Чернігівську область, – ПС. Повітряні сили пишуть, що зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет. За інформацією моніторингових каналів, до нашого повітряного простору ракети можуть залетіти приблизно через годину чи трохи раніше. Повідомлення Повітряних сил: зафіксовано виліт 4 бортів Ту-95.
Перша група крилатих ракет зміни напрямок, зараз на Тернопільщині, курс орієнтовно також на Старокостянтинів.
Друга група ракет у Хмельницькій області тримає курс на Старокостянтинів.
Крилата ракета загрожувала Львівській області, але змінила курс на Рівненську. Також, пишуть Повітряні сили, є ракета в районі Жмеринки, курс північно-західний.
Перша крилата ракета на Тернопільщині, курсом на Львів!
Перша крилата ракета в районі Шаргорода, курсом на Хмельницький, пишуть Повітряні сили.
Друга група ракет в районі Борисполя, пишуть ПС. Монітори припускають, що вона повторить курс першої.
Ще одна крилата ракета в районі Ніжина, курс південно-західний, – ПС.
Крилата ракета у Київській області, змінила напрямок на Обухів.
Перші ракети заходять до нас – через Чернігівську область, – ПС.
Повітряні сили пишуть, що зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет. За інформацією моніторингових каналів, до нашого повітряного простору ракети можуть залетіти приблизно через годину чи трохи раніше.
Повідомлення Повітряних сил: зафіксовано виліт 4 бортів Ту-95.
Коротко про попередні масовані атаки ворога та їхні наслідки
- Україна в червні вже зазнала масованої атаки. 1 червня 2024 року з кількох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95 запустили 35 ракет Х-101, 30 із них знешкодили наші сили ППО. Загалом упродовж атаки ворог випустив 53 ракети різних типів.
- Від початку 2024 року масованих атак було уже 16, тільки милого місяця – 2: це 8 травня (55 ракет та 21 БпЛА, 59 цілей уражено ППО) та 26 травня (14 ракет та 31 БпЛА, 12 ракет Х-101 уразили сили ППО).
Важливо пам'ятати, що внаслідок цих масованих атак ворога в Україні зараз склалася складна ситуація в енергетиці. Через це у всіх або у більшості областей, залежно від навантаження мережі, діють графіки стабілізаційних відключень світла. Іноді доводиться застосовувати й аварій ні відключення.
Відтак українцям слід зменшити споживання електроенергії, особливо ввечері – з 17 до 23 години. І обмежити використання потужних електроприладів – пральних машин, бойлерів, прасок, обігрівачів тощо. Та не вмикати одночасно кілька потужних приладів.