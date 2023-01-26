Росія масовано атакує Україну ракетами 26 січня: все, що відомо
У ніч на 26 січня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Захисники українського неба збили усі 24 "Шахіди". Вранці окупанти розпочали масовану ракетну атаку. Повітряну тривогу оголосили у всіх областях.
Захисники українського неба збивають ворожі ракети й рятують тисячі життів. Станом на 08:46 вже відомо про успішну роботу ППО. 24 канал зібрав головне про масовану ракетну атаку 26 січня.
Важливо Загроза ракетної атаки: де в Україні вже вимкнули світло
Масована ракетна атака 26 січня – головне
В ОК "Південь" вранці попередили українців, що ворог може розпочати масовану ракетну атаку. А вже за лічені хвилини карта України почала "червоніти". У мережі повідомили про перший запуск ракет. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.
Згодом Сергій Борзов – очільник Вінницької ОВА – уточнив, що ворог здійснив пуск крилатих ракет. А Максим Марченко – голова Одеської ОВА – наголосив: російські окупанти готуються завдати масованого ракетного удару по Україні із застосуванням авіації та кораблів.
В ОП повідомили про перші збиття ворожих ракет
О 08:16 Віталій Кім повідомив, що ворожі ракети залетіли у повітряний простір України. А вже о 08:27 Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – повідомив про перший успіх ППО.
Є перші збиття ракет росіян,
– написав він.
Де повідомляють про роботу ППО
Станом на 09:59 відомо про роботу ППО у:
- Миколаївській області;
- Київській області;
- Вінницькій області;
- Одеській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області.
Жителі Житомирської області вранці 26 січня також чують вибухи.
Звуки вибухів на Житомирщині – планові роботи наших військових. Зберігайте спокій. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях,
– розповіли в ОВА.
Фантастичний успіх ЗСУ на Київщині
У КМДА повідомили, що окупанти випустили у бік Києва понад 15 крилатих ракет.
Українцям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу ППО. Окрім того, не можна публікувати фото та відео з місць прильотів. Це допомагає російським окупантам.
Також ворог намагається атакувати Україну не лише ракетами та дронами, але й – фейками. Українцям нагадують, що варто довіряти лише інформації з офіційних джерел.
Росія – вже програла. Кожен новий день наближає Україну до перемоги. Віримо у ЗСУ й дотримуємося правил безпеки.