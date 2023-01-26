Росія масовано атакує Україну ракетами 26 січня: все, що відомо

У ніч на 26 січня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Захисники українського неба збили усі 24 "Шахіди". Вранці окупанти розпочали масовану ракетну атаку. Повітряну тривогу оголосили у всіх областях.

Захисники українського неба збивають ворожі ракети й рятують тисячі життів. Станом на 08:46 вже відомо про успішну роботу ППО. 24 канал зібрав головне про масовану ракетну атаку 26 січня.

Важливо Загроза ракетної атаки: де в Україні вже вимкнули світло

Масована ракетна атака 26 січня – головне

В ОК "Південь" вранці попередили українців, що ворог може розпочати масовану ракетну атаку. А вже за лічені хвилини карта України почала "червоніти". У мережі повідомили про перший запуск ракет. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту.

Згодом Сергій Борзов – очільник Вінницької ОВА – уточнив, що ворог здійснив пуск крилатих ракет. А Максим Марченко – голова Одеської ОВА – наголосив: російські окупанти готуються завдати масованого ракетного удару по Україні із застосуванням авіації та кораблів.

В ОП повідомили про перші збиття ворожих ракет

О 08:16 Віталій Кім повідомив, що ворожі ракети залетіли у повітряний простір України. А вже о 08:27 Андрій Єрмак – глава Офісу Президента – повідомив про перший успіх ППО.

Є перші збиття ракет росіян,

– написав він.

Де повідомляють про роботу ППО

Станом на 09:59 відомо про роботу ППО у:

Миколаївській області;

Київській області;

Вінницькій області;

Одеській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області.

Жителі Житомирської області вранці 26 січня також чують вибухи.

Звуки вибухів на Житомирщині – планові роботи наших військових. Зберігайте спокій. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях,

– розповіли в ОВА.

Фантастичний успіх ЗСУ на Київщині

У КМДА повідомили, що окупанти випустили у бік Києва понад 15 крилатих ракет.

У низці областей екстрено вимкнули світло. Це зробили, щоб у випадку прильотів уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури. Людей закликають не користуватися ліфтом. Окрім того, просять наразі вимкнути електроприлади.

Українцям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу ППО. Окрім того, не можна публікувати фото та відео з місць прильотів. Це допомагає російським окупантам.

Також ворог намагається атакувати Україну не лише ракетами та дронами, але й – фейками. Українцям нагадують, що варто довіряти лише інформації з офіційних джерел.

Росія – вже програла. Кожен новий день наближає Україну до перемоги. Віримо у ЗСУ й дотримуємося правил безпеки.