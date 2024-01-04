Чи можна вирахувати алгоритм підготовки Росії до масованих атак: у Повітряних силах пояснили

Російська армія зазвичай веде підготовку до того, щоб завдати масованого удару по Україні ракетами й дронами. Водночас точну дату такого обстрілу вирахувати не вийде.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зауважив, що росіяни можуть змінювати свої дати масованих обстрілів України в залежності від обставин, передає 24 Канал.

Цікаво Будуть міняти тактику, – Тизенгаузен припустив, чи продовжать росіяни масовані атаки по Україні

Ігнат дав пояснення щодо алгоритму підготовки росіян до обстрілів

Речник Повітряних сил наголосив, що в Україні є відповідні служби й розвідка, які можуть мати якусь інформацію щодо підготовки до масованого удару. Водночас, за його словами, вирахувати точно ці підготовлення – неможливо.

Те, що ставлять питання в ефірі, потім виривають з контексту, встановлюють терміни, ніби 4 дні (йде підготовка до атаки – 24 Канал). Розумієте, як ми можемо знати, коли ворог планує (здійснити обстріл – 24 Канал),

– сказав він.

Ігнат підкреслив, що Росія може планувати удар характерним, як вони завжди це роблять з атакою по Київській чи Одеській областях, або по Заходу нашої держави. Тоді окупанти дійсно можуть призначити день, однак згодом його відтермінувати чи ще щось додумати.

"Все відбувається до тих завдань, які вони собі ставлять, і до обстановки, яка складається", – підкреслив речник Повітряних сил.

Ігнат також зауважив, що, враховуючи різні фактори, особливо розвіддані, які має ворог, чи погодні умови. Тому рішення росіяни ухвалюють про масований обстріл напередодні.

Тому вирахувати якісь дати не потрібно, потрібно бути завжди насторожі, що це може статися в будь-який день,

– зазначив він.

Наостанок речник зауважив, що противник також не прив'язується до своїх сакральних дат і завдає масованого удару, щоб це було несподівано для нас.

Росія масовано обстріляла Україну 2 січня