Не залежить від кількості ракет: полковник запасу ЗСУ пояснив тактику масованих обстрілів

У російських окупантів не було як таких пауз у масованих обстрілах України. Загарбники не мали цілевказівок щодо конкретних цілей. Адже виконання бойових завдань не зовсім залежить від кількості ракет.

Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він підкреслив, що Росія може виготовляти кілька ракет на добу та працювати "з коліс".

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"У росіян паузи як такої не було. У них не було цілевказівок. Від кількості ракет виконання бойових завдань не зовсім лінійно залежить. Росія – це країна, яка їх виготовляє. Вони можуть просто працювати "з коліс", виготовляти за добу кілька ракет. Приблизно 3 – 5 ракет за добу", – сказав він.

Усе залежить від завдання

Роман Світан зазначив, що ракети в окупантів не закінчаться, поки не будуть знищені заводи та російська економіка. Тому навряд чи саме кількість стримує росіян від виконання якихось атак.

Ворог постійно проводить атаки по Україні, однак вони різні за масштабами. Усе залежить або від якихось політичних завдань, або від цілевказання.

Крім того, за два роки повномасштабного вторгнення росіяни знищили досить велику кількість українських об'єктів.

Тому я не пов'язував би напряму з кількістю ракет. Усе залежить від завдання. Якщо буде стояти завдання, вони можуть використати всі ракети, бо вони можуть їх виготовляти. Тобто всю тисячу ракет, яка у них зараз є, можуть використовувати. Нема завдань, цілей як таких,

– пояснив військовий експерт.

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