Окупанти обстріляли теплоелектростанції ДТЕК: є поранені серед енергетиків

У ніч на 22 березня, російські війська провели масштабний обстріл енергетичної інфраструктури України. Серед цільових об'єктів було уражено теплоелектростанції компанії ДТЕК.

Внаслідок удару було серйозно пошкоджено обладнання компанії. Крім того, під час атаки двоє енергетиків отримали поранення.

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Росіяни обстріляли ТЕЦ ДТЕК

Окупаційні війська під час масованого ракетного обстрілу 22 березня поцілили у теплоелектростанції ДТЕК. У компанії повідомили, що обладнання станцій серйозно пошкоджено.

Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання.

Під час обстрілу ТЕС поранення отримали двоє енергетиків. Вони вже в лікарні, де їм надається вся необхідна допомога,

– зазначили у ДТЕК.

Там також додали, що компанія продовжує робити все можливе для того, щоб підтримувати надійну роботу української енергосистеми.

У МВС України розповіли, що унаслідок обстрілів у Харкові постраждав працівник одного з об'єктів енергоінфраструктури. Втім, конкретики не надають.



На місці ліквідації наслідків ворожого удару працюють надзвичайники, залучено пожежний потяг.

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