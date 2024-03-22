Окупанти обстріляли теплоелектростанції ДТЕК: є поранені серед енергетиків
Джерело:ДТЕК
У ніч на 22 березня, російські війська провели масштабний обстріл енергетичної інфраструктури України. Серед цільових об'єктів було уражено теплоелектростанції компанії ДТЕК.
Внаслідок удару було серйозно пошкоджено обладнання компанії. Крім того, під час атаки двоє енергетиків отримали поранення.
Дивіться також Російський удар по Запоріжжю: стала відома кількість постраждалих
Росіяни обстріляли ТЕЦ ДТЕК
Окупаційні війська під час масованого ракетного обстрілу 22 березня поцілили у теплоелектростанції ДТЕК. У компанії повідомили, що обладнання станцій серйозно пошкоджено.
Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання.
Під час обстрілу ТЕС поранення отримали двоє енергетиків. Вони вже в лікарні, де їм надається вся необхідна допомога,
– зазначили у ДТЕК.
Там також додали, що компанія продовжує робити все можливе для того, щоб підтримувати надійну роботу української енергосистеми.
У МВС України розповіли, що унаслідок обстрілів у Харкові постраждав працівник одного з об'єктів енергоінфраструктури. Втім, конкретики не надають.
На місці ліквідації наслідків ворожого удару працюють надзвичайники, залучено пожежний потяг.
Масований обстріл України: останні новини
- Внаслідок ранкових ракетних ударів пошкоджено різноманітні об'єкти інфраструктури. Серед них Дніпровська гідроелектростанція, приватні та багатоквартирні будинки, а також цивільний транспорт. На жаль, є підтверджені дані про одного загиблого внаслідок обстрілу Дніпровської ГЕС.
- Ворожий обстріл також зачепив цивільні житлові будинки українців. У Запоріжжі внаслідок ракетного удару було пошкоджено приватний сектор. Мінімум сім одноповерхових будинків на правому березі міста зазнали руйнувань. Наразі відомо, що є поранені, їх кількість становить 10 осіб, проте продовжуються пошуки трьох осіб, які вважаються зниклими безвісти.
- Загалом ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. Українські захисники збили понад 90 ворожих цілей. До відбиття ракетно-авіаційного удару були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.