Буде жорстка розмова щодо вогневих груп, – Зеленський розповів про важкі ушкодження енергетики

Володимир Зеленський заслухав доповіді з усіх областей після масованої російської атаки. Він розповів, що ворог пошкодив об'єкти енергетики, які Україні необхідно краще захищати.

Про це написав Володимир Зеленський. Президент зазначив, що після останньої атаки в енергосистемі сталися значні відключення фактично по всій країні.

До теми Росія запустила понад 400 дронів і 40 ракет: Зеленський розповів, що було основною ціллю атаки

Як влада планує посилити захист енергооб'єктів?

На селекторній нараді Володимир Зеленський почув підсумки про російську масовану атаку, яка відбулася в суботу, 7 лютого. Ворог атакував Україну дронами та майже 40 ракетами різних типів, які летіли на енергетику.

Зеленський зауважив, що черговий обстріл показав справжні наміри Росії – Москва не готова до миру та досі має наміри завдати страждань українцям. Ні на фронті, ні під час ракетно-дронових атак не помітне бажання країни-агресорки завершити війну. Україна просить партнерів здійснювати реальний тиск на Росію.

Росія продовжує політику фактичного знищення України. Росіяни цілеспрямовано вдарили, зокрема, по енергетичних обʼєктах, від яких залежить робота українських атомних станцій, що ставить під загрозу не тільки нашу безпеку в Україні, але й спільну безпеку регіону та Європи. Вважаємо, що партнери і в Америці, і у Європі, і в інших державах, які хочуть миру, мають тверезо на це дивитися та діяти відповідно,

– написав український лідер.

Під час наради також вдалося детально обговорили ситуацію зі світлом та теплопостачанням в Києві, Харкові, Чернігові та областях. Мова йшла й про ситуацію в усіх регіонах України. Фахівці на об'єктах працюють над ліквідацією наслідків удару та відновленням.

Своєю чергою Міністерство внутрішніх справ створює додаткові команди для оперативної роботи на енергообʼєктах західних областей.

Важливо, що президент порушив питання щодо роботи мобільних вогневих груп. Розмова була жорстка, як наслідок – найближчими днями керівники областей, Повітряні сили ЗСУ і Міністерство оборони України мають посилити компоненти мобільних вогневих груп у загальній системі захисту визначених областей.

Володимир Зеленський також розраховує на збільшення програм для населення. Від дипломатів очікуються швидші результати в роботі з партнерами щодо пакетів підтримки ППО та енергетичної стійкості.

Які наслідки атаки по Україні 7 лютого?