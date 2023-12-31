Росія продовжує масовано бити по Україні: що означає заклик Байдена до Конгресу
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, реагуючи на наймасштабнішу з початку повномасштабного вторгнення атаку, сказав, що цілі Владіміра Путіна – незмінні. Російський диктатор і далі хоче знищити Україну.
Відтак Конгресу США варто поквапитись з ухваленням рішення про військову підтримку для України. Громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін розповів 24 Каналу, що такі дії з боку Байдена вплинуть на американський політикум.
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США реагують лише на кризу
У звернення 29 грудня Джо Байден закликав Конгрес США ухвалити пакет допомоги для України. За словами американського президента, без цього США наступного року не зможе надавати необхідну зброю Києву для захисту народу.
Його історію почують, і почує його опозиція. Це американська політика – потрібна створити кризу та її розуміння. Бо коли Джон Кірбі каже, що грошей у нас ще на два місяці – це не криза, політики можуть ще нічого не робити два місяці,
– зазначив Юрій Рашкін.
За словами політичного діяча, це вирішення криз – проблема не лише Вашингтона, але й загалом Сполучених Штатів. Якщо щось не підпадає під кризу – цього просто не вирішуватимуть. Саме тому Байден створює розуміння кризової ситуації, в якій перебуває Україна.
"Мені сподобалась думка колишній міністр оборони при Трампі (Марк) Еспер, який сказав, що для Путіна – це був жахливий тиждень. І що він жахливіший, то жахливіше він б'є по Україні. Тобто справи в Путіна йдуть погано", – зауважив Рашкін.
Попри те, що раніше західні ЗМІ писали про начебто готовність Путіна йти на переговори – його дії цьому суперечать. Тому світ дедалі більше розуміє, що російський диктатор може лише брехати та відволікати увагу від справді важливого.
Військова допомога для України: останні новини
- На тлі новин про масований обстріл України Велика Британія терміново посилить українську протиповітряну оборону. Зокрема, міністр оборони Британії Грант Шеппс повідомив, що до України надішлють зенітні ракети для відбиття російських атак.
- У середу, 27 грудня, США оголосили про останній у цьому році пакет військової допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів. В нього включили зброю для найнагальніших потреб України, зокрема боєприпаси, зенітні ракети, компоненти для систем ППО тощо.
- До слова, після того, як Україна вразила великий десантний корабель "Новочеркаськ", колишній командувач армією США у Європі Бен Годжес відзначив досягнення наших військових. Він закликав світ надати Україні більше далекобійних ракет, адже тоді Крим став би непридатним для військових цілей росіян.