Окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК: серйозно пошкоджене обладнання

Під час масованого удару по Україні 29 березня окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Вналслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання і енергетики почали ліквідацію наслідків.

За попередньою інформацією, під час ворожого удару було поранено енергетика. Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу.

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Міністр енергетики України Герман Галущенко також заявив, що окупанти вдарили по об'єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Наразі найважчою ситуація залишається на Дніпропетровщині та Харківщині: там діють аварійні та погодинні відключення світла.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення ворог обстріляв ТЕС ДТЕК понад 160 разів.

Масований удар по Україні 29 березня: що відомо