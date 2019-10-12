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      Масовий розстріл людей у коледжі в Керчі: стало відомим про ще одну жертву

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      Внаслідок масового вбивства у Керчі померли 22 людини
      Внаслідок масового вбивства у Керчі померли 22 людини / Соцмережі

      Померла 22 жертва нападу, що стався у жовтні 2018 року у політехнічному коледжі в Керчі. Тоді 18-річний Владислав Росляков розстріляв студентів і викладачів закладу.

      Про смерть ще однієї людини розповів виконувач обов’язків директора політехнічного коледжу Денис Колесник. За його словами, померла одна з поранених педагогинь, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

      Зверніть увагу! Розстріл у Керчі: окупанти заявляють про масове поширення ідей насильства

      "У нас нещодавно колега, остання з потеплілих, довго лікувалася, Грищенко Ольга Миколаївна… Вона перенесла не одну операцію. Вік все-таки, їй було вже за шістдесят. На жаль, не вибралася", – зазначив Колесник.

      Керівник коледжу додав, що жінку поховали минулого літа. Вона пропрацювала в коледжі упродовж багатьох років: викладала економічні дисципліни.

      Що відомо про теракт у коледжі в Керчі

      Трагедія сталася 17 жовтня 2018 року. Тоді у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець спершу влаштував масовий розстріл людей, а опісля підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж закладу.

      Цікаво! Росляков діяв сам: окупанти оприлюднили перші результати слідства щодо бійні у Керчі

      Внаслідок розструлу раніше мовилося про 21 загиблого, також загинув і сам стрілець і ще понад 50 осіб зазнали поранень. 19 жовтня у центрі Керчі відбулося прощання з загиблими, а потім їх поховали на центральному кладовищі міста та на кладовищі селища Аджимушкай. Щодо нападника, то його, за інформацією, поховали під чужим іменем. 

      За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі правоохоронці спочатку відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

      Розстріл людей у Керчі: дивіться відео 

       

      Ростріл людей у коледжі в керчі: хроніка останніх подій
      blog_ava
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      Теги: Новини України Теракт в коледжі у Керчі Анексія Криму Новини Криму Жертви
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