Росляков діяв сам: окупанти оприлюднили перші результати слідства щодо бійні у Керчі
Під час візиту до Криму голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заслухав звіт слідчих щодо розслідування справи про масове вбивство у політехнічному коледжі в Керчі, яку вчинив 18-річний Владислав Росляков.
Як мовиться на офіційному сайті очолюваного ним відомства, Бастрикіну, зокрема, доповіли, що правоохоронці вже допитали 650 осіб.
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"Слідство детально встановило шлях Рослякова як прилеглою територією, так і в будівлі коледжу в день скоєння злочину. Отримано докази та свідчення, які зафіксували всі його дії. Виходячи з наявних даних, слідство зробило висновок, що Росляков діяв сам", – зазначають у СК.
Також повідомляється, що зараз слідчі детально досліджують особистість Рослякова, його погляди, психологічний стан до та у момент скоєння злочину.
"Складено докладний психологічний портрет. Призначено посмертну комплексну психолого-психіатричну судову експертизу. Триває повномасштабний комплекс слідчих дій, зокрема проведення інших, раніше призначених судових експертиз", – додають у відомстві.
Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.
Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.
За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.
Що відомо про масовий розстріл людей у Керчі: дивіться відео
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