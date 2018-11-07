Масове вбивство в коледжі у Керчі: окупанти звернулися з проханням до Путіна

Після стрілянини в Керченському політехнічному коледжі глава російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням зробити Росгвардію єдиною структурою для охорони шкіл та інших освітніх установ.

Про це повідомила російська міністерка освіти окупованого Криму Наталя Гончарова, йдеться на сайті "Главкому".

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24 канал повідомляв, що директор "департаменту освіти" окупованого Севастополя Ігор Білозеров заявив, що в освітніх установах міста з наступного року почне працювати охорона.

Ми просимо, щоб Росгвардія стала єдиним уповноваженим органом структури, яка буде охороняти освітні установи,

– сказала Гончарова.

Як зазначає російське агентство ТАСС, Гончарова також розповіла, що Керченський політехнічний коледж відремонтують в 2019 році. "Буде два етапи. Перший – аварійно-відновлювальні роботи: планується все до кінця року завершити. З наступного року буде капітальний ремонт абсолютно всього коледжу. Поки ми маємо кошти тільки на проектно-кошторисну документацію, до чого приступили", – додала вона.

Аксьонов повідомив, що близько 80% установ окупованого Криму з масовим перебуванням дітей, серед яких школи та дитсадки, не відповідають вимогам безпеки. Пізніше глава російської окупаційної адміністрації Криму повідомив, що Росгвардія буде протягом місяця охороняти всі установи освіти в окупованій Керчі після нападу в політехнічному коледжі.

Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.



Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень. За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.