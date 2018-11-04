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      Стрілянина у Керчі: у школах окупованого Севастополя з'явиться охорона

      43 Читать новость на русском
      Школи Севастополя
      Школи Севастополя / primechaniya.ru

      В освітніх установах окупованого Севастополя з наступного року почне працювати охорона.

      Про це повідомляє "Крим.Реалії", цитуючи слова директора "департаменту освіти" міста Ігор Білозеров.

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      За його словами проект бюджету Севастополя на 2019 рік передбачає виділення фінансування для оплати роботи охоронних агенцій.

      "У нас в бюджеті з'являються нові зобов'язання, пов'язані із забезпеченням фізичної охорони освітніх організацій, що для нас зараз актуально в рамках безпеки та антитерористичної діяльності", – повідомив Білозеров.

      Нагадаємо, 17 жовтня у політехнічному коледжі в окупованій Керчі хлопець влаштував масовий розстріл людей. Після цього він підірвав бомбу та застрелився у бібліотеці. Підозрюваним у скоєнні злочину є Владислав Росляков – студент цього ж коледжу.

      Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень. За фактом розстрілу та вибуху у коледжі в Керчі спершу відкрили справу про теракт, проте згодом перекваліфікували її на масове вбивство.

      Дивіться відео про масовий розстріл у Керчі:

      Теги: Новини України Новини Криму Теракт в коледжі у Керчі Освіта
      Джерело: 24 Канал
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