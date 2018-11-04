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      Стрельба в Керчи: в школах оккупированного Севастополя появится охрана

      17 Читати новину українською
      Школы Севастополя
      Школы Севастополя / primechaniya.ru

      В образовательных учреждениях оккупированного Севастополя со следующего года начнет работать охрана.

      Об этом сообщает "Крым.Реалии", цитируя слова директора департамента образования города Игорь Белозерова.

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      По его словам проект бюджета Севастополя на 2019 год предусматривает выделение финансирования для оплаты работы охранных агентств.

      "У нас в бюджете появляются новые обязательства, связанные с обеспечением физической охраны образовательных организаций, для нас сейчас актуально в рамках безопасности и антитеррористической деятельности", – сообщил Белозеров.

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения. По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

      Смотрите видео о массовом расстреле в Керчи:

      Теги: Новости Украины Образование Теракт в колледже в Керчи Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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