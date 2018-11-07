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      Массовое убийство в колледже в Керчи: оккупанты обратились с просьбой к Путину

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      Массовое убийство в колледже в Керчи
      Массовое убийство в колледже в Керчи / ТСН

      После стрельбы в Керченском политехническом колледже глава российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сделать Росгвардію единственной структурой для охраны школ и других образовательных учреждений.

      Об этом сообщила российская министр образования оккупированного Крыма Наталья Гончарова, говорится на сайте "Главкому".

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      24 канал сообщал, что директор департамента образования" оккупированного Севастополя Игорь Белозеров заявил, что в образовательных учреждениях города со следующего года начнет работать охрана.

      Мы просим, чтобы Росгвардия стала единственным уполномоченным органом структуры, которая будет охранять образовательные учреждения,
      – сказала Гончарова.

      Как отмечает российское агентство ТАСС, Гончарова также рассказала, что Керченский политехнический колледж отремонтируют в 2019 году. "Будет два этапа. Первый – аварийно-восстановительные работы планируется до конца года завершить. Со следующего года будет капитальный ремонт абсолютно всего колледжа. Пока мы имеем средства только на проектно-сметную документацию, до чего приступили", – добавила она.

      Аксенов сообщил, что около 80% учреждений оккупированного Крыма с массовым пребыванием детей, среди которых школы и детсады, не отвечающих требованиям безопасности. Позже глава российской оккупационной администрации Крыма сообщил, что Росгвардія будет в течение месяца охранять все учреждения образования в оккупированной Керчи после нападения в политехническом колледже.

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения. По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

       

       

      Теги: Владимир Путин Керчь Теракт в колледже в Керчи Новости Крыма Новости России
      Источник: 24 канал
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