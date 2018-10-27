Російські фейки: що приховує історія керченської стрілянини

Фахівці в офіційній версії стрілянини в керченському коледжі помітили несправедливість. Вони сумніваються, що підозрюваний вбивства Владислав Росляков сам наклав на себе руки та підозрюють, що він мав спільників.

Перше питання, яке намагаються з'ясувати експерти – Росляков застрелився сам чи його вбили.

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Фахівці пишуть про неприродність пози, в якій знайшли стрільця, про зброю великого калібру, яка пошкодила голову лише з одного боку та про шафу позаду, що майже не забруднена кров’ю. А також на Рослякові дивно лежить книга, начебто її спеціально туди поклали, а в руках він тримає рушницю.

Зброя в будь якому випадку при пострілі мала б випасти з його рук – це однозначно,

– сказав голова української асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

Експерт висновків з фото не робить, однак зазначає, що після пострілу патроном з картечу голова не вціліла б. А військовий експерт Юрій Колесников припускає, що Рослякова могли вбити з іншої зброї.

Дуже дивне направлення вистрілу як для самогубці. А от для людини, яка підійщла збоку, вставила рушницю до рота та вистрелили – якраз логічно. Це не самогубство,

– заявив Колесников.

Наприкінці тижня в мережі з’явилися ще фотографії, на яких видно, що голова Рослякова від пострілу постраждала дуже сильно, а мозок лежить окремо від тіла. Тому чи застрелив Росляков себе сам – невідомо.

Очевидці також стверджують, що Росляков мав спільників. "Стріляла не одна людина, їх було декілька, бо стріляли з різних сторін. Вони просто розстрілювали людей", – розповіла очевидиця.

В день трагедії сайт російського телеканалу Rossia Today написав слова очевидця. Той сказав, що бачив людей зі зброєю і в масках, які вибігали з туалетів та стріляли. Схоже, що студенти бачили спецпризначенців, які знешкоджували стрільця та теж стріляли. Однак, кримські урядники це заперечують.

Історія керченської стрілянини обростає неймовірними фейками:

Фейк №1. Це фото хлопця зі зброєю, який за тиждень до теракту тренувався стріляти у дитячому таборі "Артек", однак при порівнянні фотографій видно, що на знімку не Росляков, а інший підліток.



Порівняння фото

Фейк №2. Це робота кремлівського телеканалу "Россия 1", де ведучі ток-шоу примудрилися взяти телефоном інтерв’ю у студентки, яка насправді загинула. Фальшивку викрили глядачі каналу.

Офіційної інформації від російських силовиків обмаль, фото з місця події та фрагменти відео очевидно спецслужби зливають у ЗМІ порціями і через декілька онлайн-видань.

Мені здається, що ці фото та відео з’явилося недарма. Ми це бачимо лише через те, шо нам це хочуть показати,

– прокоментував Учайкін.

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