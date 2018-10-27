Российские фейки: что скрывает история керченской стрельбы

Специалисты в официальной версии стрельбы в керченском колледже заметили несправедливость. Они сомневаются, что подозреваемый в убийствах Владислав Росляков сам наложил на себя руки и подозревают, что он имел сообщников.

Первый вопрос, который пытаются выяснить эксперты – Росляков застрелился сам или его убили.

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Специалисты пишут о неестественности позы, в которой нашли стрелка, об оружии большого калибра, которое повредило голову только с одной стороны и о шкафе позади, который почти не загрязнен кровью. А также на Рослякове странно лежит книга, будто ее специально туда положили, а в руках он держит ружье.

Оружие в любом случае при выстреле должно выпасть из рук – это однозначно,

– сказал председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

Эксперт выводов из фото не делает, однако отмечает, что после выстрела патроном с картечи голова не уцелела бы. А военный эксперт Юрий Колесников предполагает, что Рослякова могли убить из другого оружия.

Очень странное направление выстрела как для самоубийцы. А вот для человека, который подошел со стороны, вставил ружье в рот и выстрелил – как раз логично. Это не самоубийство,

– заявил Колесников.

В конце недели в сети появились еще фотографии, на которых видно, что голова Рослякова от выстрела пострадала очень сильно, а мозг лежит отдельно от тела. Поэтому застрелил ли Росляков себя сам – неизвестно.

Очевидцы также утверждают, что Росляков имел сообщников. "Стрелял не один человек, их было несколько, потому что стреляли с разных сторон. Они просто расстреливали людей", – рассказала очевидец.

В день трагедии сайт российского телеканала Rossia Today написал слова очевидца. Тот сказал, что видел людей с оружием и в масках, которые выбегали из туалетов и стреляли. Похоже, что студенты видели спецназовцев, которые обезвредили стрелка и тоже стреляли. Однако, крымские чиновники это отрицают.

История керченской стрельбы обрастает невероятными фейками:

Фейк №1. Это фото парня с оружием, который за неделю до теракта тренировался стрелять в детском лагере "Артек", однако при сравнении фотографий видно, что на снимке не Росляков, а другой подросток.

Сравнение фото

Фейк №2. Это работа кремлевского телеканала "Россия 1", где ведущие ток-шоу умудрились взять интервью по телефону у студентки, которая на самом деле погибла. Фальшивку разоблачили зрители канала.

Официальной информации от российских силовиков мало, фото с места происшествия и фрагменты видео очевидно спецслужбы сливают в СМИ порциями и через несколько онлайн-изданий.

Мне кажется, что эти фото и видео появились неспроста. Мы это видим только потому, шо нам это хотят показать,

– прокомментировал Учайкин.

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