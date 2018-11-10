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      Росляков действовал в одиночку: оккупанты обнародовали первые результаты по бойне в Керчи

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      Массовый расстрел людей в политехническом колледже в Керчи: какие результаты уже есть у следствие
      Массовый расстрел людей в политехническом колледже в Керчи: какие результаты уже есть у следствие / Соцсети

      Во время визита в Крым председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заслушал отчет следователей по расследованию дела о массовом убийстве в политехническом колледже в Керчи, которое совершил 18-летний Владислав Росляков.

      Как говорится на официальном сайте возглавляемого им ведомства, Бастрыкину, в частности, доложили, что правоохранители уже допросили 650 человек.

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      "Следствие подробно установило путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, которые зафиксировали все его действия. Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку", – отмечают в СК .

      Также сообщается, что сейчас следователи подробно исследуют личность Рослякова, его взгляды, психологическое состояние до и в момент совершения преступления.

      "Составлен подробный психологический портрет. Предназначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Продолжается полномасштабный комплекс следственных действий, в частности проведение других, ранее назначенных судебных экспертиз", – добавляют в ведомстве.

      Напомним, 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      Вследствие массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его в массовое убийство.

      Что известно о массовом расстреле людей в Керчи: смотрите видео

       

      массовое убийство в керчи: как разворачиваются события в последнее время
      Теги: Новости Украины Расследования Криминальные новости Теракт в колледже в Керчи Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 Канал
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