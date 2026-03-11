На Путіна чекає та сама доля, що й на Гітлера, – Зеленський
- Володимир Зеленський порівняв долю Путіна з історією Гітлера.
- Президент України заявив, що росіяни використовують культурні платформи для пропаганди, але це не допоможе їм перемогти у війні.
Володимир Зеленський порівняв завершення історії Гітлера з кінцем для Путіна. Він додав, що росіяни постійно наповнюють свою культуру пропагандою, проте це їм не допомагає.
Глава держави наголосив, що на росіян чекає трагічний кінець. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для Кейліна Робертсона.
Як Зеленський прокоментував майбутнє Росії?
Президент України заявив, що для Путіна усе завершиться так само, як колись закінчилося для Гітлера. Він пояснив, що росіяни використовують кіно, музику, спорт та мистецтво – як зброю.
На різних культурних платформах – навіть під час фестивалів дитячої анімації, росіяни постійно наповнюють свої фільми пропагандою,
– заявив Зеленський.
Він зазначив, що росіяни "промивають" власне населення ще з раннього віку. Зеленський також назвав повернення Росії до Венеційського бієнале як "зброю пропаганди". На думку президента, це ніяк не допоможе окупантам перемогти у війні.
Нагадаємо, що тристоронні переговори між Україною, Росією та США, заплановані на цей тиждень, відкладено. Білий дім вирішив перенести зустріч.
Що відомо про проблеми росіян через війну?
Росіяни витрачають майже 40% свого доходу на їжу, ціни на продукти зросли, а в Москві закрили 500 ресторанів. Кремль блокує Telegram, щоб приховати економічну кризу.
У російських регіонах масово скорочують витрати на охорону здоров’я, зокрема у 2026 році таке рішення ухвалили 19 з 82 суб’єктів. Також скорочення витрат на медицину становлять близько 107 мільярдів рублів.
Російські солдати уникають штурмів, вимикаючи зв'язок. Перехоплення демонструє глибоку деморалізацію і страх серед окупантів.
Російських військових, офіційно відправлених у відпустку, змушують облаштовувати оборонні позиції під Бахмутом, що підтвердили агенти партизанського руху "Атеш". Замість відпочинку окупанти риють окопи через недостачу особового складу.