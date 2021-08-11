Маємо запропонувати новий стратегічний діалог, – Мусієнко про візит Зеленського у США

Володимир Зеленський наприкінці серпня зустрінеться із Джозефом Байденом у Вашингтоні. Під час цього українська сторона має запропонувати США новий стратегічний діалог.

Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу. На його думку, ситуація із "Північним потоком-2" може створити для України під час зустрічі сприятливе тло.

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Що може запропонувати Україна

За словами Мусієнка, тепер держава має непогані шанси для активізації дискусії щодо статусу основного союзника поза НАТО та про збільшення військової підтримки.

Я думаю, що ми маємо запропонувати, враховуючи й можливо ядерну зброю в Криму, й нарощування присутності Росії, новий стратегічний діалог щодо європейської безпеки й щодо її гарантування Україні,

– заявив він.

Зокрема, мовиться про надання зброї, пришвидшену інтеграцію України до блоків колективної безпеки, а також про спільне військово-технічне співробітництво.

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