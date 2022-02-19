Путін вже ухвалив рішення про напад на Україну, — Байден 

Президент США Джон Байден впевнений, що господар Кремля Володимир Путін усе ж нападе на України. Про це свідчать розвіддані, які отримав Вашингтон.

Про це Байден заявив 18 лютого під час терміново звернення щодо України та провокацій з боку Росії. Його промову транслював, зокрема, 24 канал.

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Байден має підстави думати, що Путін нападе на Україну

За словами Байдена, Путіна справді готується напасти на Україну. Президент США має підстави так думати.

"Я думаю, що він ухвалив рішення. В мене є підстави так говорити", – зауважив Байден.

Він наголосив: якщо Росія все ж розпочне війну – це буде війна за її вибором. У відповідь на це США будуть усіляко підтримувати Україну, але військових туди не відсилатимуть.

"Ми готові запровадити жорсткі санкції проти Росії, якщо вона проведе подальше вторгнення в Україну. Але Кремль може обрати дипломатію. Ще не пізно провести деескалацію та повернутися до столу переговорів", – підкреслив американський лідер.