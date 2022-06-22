Медведчуку продовжили термін тримання під вартою до початку серпня

Львівський районний суд розглянув і задовольнив клопотання Офісу генпрокурора про продовження терміну дії запобіжного заходу держзраднику та куму Путіна – Віктору Медведчуку.

Так, згідно з рішенням суду Віктор Медведчук перебуватиме під вартою щонайменше до 9 серпня без визначення розміру застави.

До теми Картини, годинники і залізничний вагон: суд арештував майно Медведчука

Таке рішення слідчий суддя Личаківського районного суду Львова ухвалив ще 9 червня. Вже після цього, 17 червня, суд арештував майно Медведчука.

Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваному, тобто Медведчуку, який перебуває під вартою, з моменту вручення йому копії ухвали.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Медведчук втік з-під домашнього арешту, але 12 квітня його затримали співробітники СБУ. Згодом Личаківський районний суд Львова заарештував кума Путіна без права на заставу.

При цьому Україна розглядала можливість обміняти затриманого кума Путіна на захисників й цивільних з "Азовсталі", втім Кремль відмовився це робити.

У чому підозрюють Віктора Медведчука

Загалом проти Віктора Медведчука відкрито 4 справи:

про держзраду,

вугільна справа,

справа про так звану "трубу Медведчука"

та ще одна справа, подробиці якої поки що не розголошують.

Кум Путіна почав давати свідчення

Наприкінці квітня секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Медведчук почав давати свідчення не лише про свою діяльність, але й покази проти всіх своїх бізнес-партнерів. За його словами, справа активно розвивається.

Згодом стало відомо, що Медведчук почав давати свідчення, у яких розповів про роль Петра Порошенка у так званій "вугільній справі" та роботу злочинної схеми, яка діяла в Україні.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова розповіла, що наразі Офіс генпрокурора у справі про державну зраду Медведчука встановлює та перевіряє інші факти злочинів у межах кримінального провадження. Зокрема встановлює нових фігурантів та перевіряє ту інформацію, яка вже міститься у справі. Після цього СБУ повідомила про підозру в державній зраді політтехнологу та другу Медведчука Михайлу Погребинському.

Також наразі розшукують іншого підозрюваного у цій справі, соратника кума Путіна Тараса Козака. Підозрюваний втік з України ще взимку 2021 року.

До теми – суд арештував майно Медведчука: дивіться відео