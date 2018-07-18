Meizu 16 Plus – найпотужніший смартфон на Android, – соцмережі

Майбутній флагманський смартфон Meizu 16 Plus показав приголомшливий результат у тестах на бенчмарку AnTuTu. Фото з результатом тестування оприлюднили у китайській соцмережі Weibo.

Як свідчить знімок, Meizu 16 Plus у тесті на продуктивність набрав 291866 балів, тож цей пристрій може стати найпотужнішим Android-смартфоном. Раніше рейтинг найпотужніших очолював ігровий смартфон Xiaomi Black Shark, який набрав менше балів – 287759.

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Meizu 16 Plus показав приголомшливий результат

Однак, ця інформація може виявитись фейком, адже компанію Meizu вже звинувачували в обмані бенчмарк-тесту.

За чутками, Meizu 16 Plus матиме 6,5-дюймовий AMOLED-дисплей, сканер відбитків пальців під екраном, топовий процесор Snapdragon 845. Модель буде доступна з 6 або 8 Гб оперативної пам’яті.

Новий флагман мають презентувати вже у серпні. За чутками інсайдерів, ціновий діапазон коливатиметься в межах 450 – 600 доларів (11 700 – 15 600 гривень).

Що таке бенчмарк AnTuTu? Це програма для тестування продуктивності ґаджетів, яку найчастіше використовують для тестування смартфонів і планшетів. Компанія заснована в Пекіні китайськими підприємцями Шао Йінг і Ліангом.

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