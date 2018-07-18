16:39
18 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
25°C 17°C
  • четвер
    24°C 18°C
  • п'ятниця
    22°C 19°C
  • субота
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Особливі стосунки Путіна і Трампа. Обливаний понеділок для Жиріновського
Вєсті Кремля
21:36, 17 липня
Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський
Вєсті.UA
21:33, 17 липня
Хто з депутатів став щасливим утримувачем державних мільйонів
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

Meizu 16 Plus – найпотужніший смартфон на Android, – соцмережі

315 Читать новость на русском
Meizu 16 Plus – найпотужніший смартфон на Android
Meizu 16 Plus – найпотужніший смартфон на Android

Майбутній флагманський смартфон Meizu 16 Plus показав приголомшливий результат у тестах на бенчмарку AnTuTu. Фото з результатом тестування оприлюднили у китайській соцмережі Weibo.

Як свідчить знімок, Meizu 16 Plus у тесті на продуктивність набрав 291866 балів, тож цей пристрій може стати найпотужнішим Android-смартфоном. Раніше рейтинг найпотужніших очолював ігровий смартфон Xiaomi Black Shark, який набрав менше балів – 287759.

Читайте також: Бюджетний смартфон Xiaomi Redmi 6 протестували на продуктивність: результат приємно здивував

Meizu 16 Plus

Meizu 16 Plus показав приголомшливий результат

Однак, ця інформація може виявитись фейком, адже компанію Meizu вже звинувачували в обмані бенчмарк-тесту.

За чутками, Meizu 16 Plus матиме 6,5-дюймовий AMOLED-дисплей, сканер відбитків пальців під екраном, топовий процесор Snapdragon 845. Модель буде доступна з 6 або 8 Гб оперативної пам’яті.

Новий флагман мають презентувати вже у серпні. За чутками інсайдерів, ціновий діапазон коливатиметься в межах 450 – 600 доларів (11 700 – 15 600 гривень).

Що таке бенчмарк AnTuTu? Це програма для тестування продуктивності ґаджетів, яку найчастіше використовують для тестування смартфонів і планшетів. Компанія заснована в Пекіні китайськими підприємцями Шао Йінг і Ліангом.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фанатка зброї, Росії і Трампа: що відомо про шпигунку Марію Бутіну та чим вона займалась у США
сьогодні, 15:59 Фанатка зброї, Росії і Трампа: що відомо про шпигунку Марію Бутіну та чим вона займалась у США
1002
Нажахана та схвильована: Меланія Трамп здивувала мережу виразом обличчя після зустрічі з Путіним
сьогодні, 15:04 Нажахана та схвильована: Меланія Трамп здивувала мережу виразом обличчя після зустрічі з Путіним
2985
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
 10 квітня , 17:08
10 "секретних" кодів для Android, які допоможуть у непередбачуваних ситуаціях
 10 квітня , 08:12
Надія держперевороту: реальні загрози та підводні течії резонансної справи Савченко
 31 березня , 22:00
Штаб АТО оприлюднив радіоперехоплення бойовиків про взятого в полон диверсанта "ДНР"
 22 січня , 02:59
Які смартфони найчастіше купують українці: "Київстар" оприлюднив рейтинг
11 червня , 19:05
Українські зірки заспівали у рекламі для Росії
24 січня , 00:22
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук