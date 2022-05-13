У Мелітополі продають туалетний папір "Новий Крим": що з ним не так

Окупанти продовжують красти та вивозити з тимчасово окупованих територій України продукти та інші товари. Водночас ввозять туди на продаж теж крадені українські товари з інших окупованих районів.

Про це повідомив 24 каналу кореспондент із Запоріжжя. Він розповів, що російські загарбники завезли в Мелітополь з тимчасово окупованого Криму туалетний папір українського виробництва.

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Український папір

"Люди повідомляють, що в Мелітополі з'явився в продажі туалетний папір з назвою "Новий Крим". Водночас це український туалетний папір. На ньому написано, що він вироблений у Сімферополі", – зауважив журналіст.

За його словами, на етикетці товару усе надруковано українською мовою. Крім того, вказується українське підприємство та українські телефонні коди Сімферополя.

Товару майже 20 років

Кореспондент зазначив, що мешканці Мелітополя почали дивуватись, як росіяни у тимчасово окупованому ними Криму дозволили таке вільнодумство – маркувати товари українською мовою. Однак потім з'ясувались нові деталі.

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Як зазначив журналіст, виявилось, що цей туалетний папір виготовлений у далекому 2003 році. Водночас враховуючи, що його термін придатності дуже великий або необмежений, люди зробили висновок, що, мабуть, окупанти знайшли його десь на старих складах, звідки брали червоні радянські ганчірки, які тягали на своє "свято побєдобєсія".

"Словом, принаймні Мелітополь буде з українським туалетним папером", – підсумував кореспондент.

Розікрали "АТБ" і зробили російський супермаркет

Нещодавно стало відомо, що окупанти відкрили в Мелітополі російський супермаркет. Його розташували у приміщенні колишнього українського "АТБ".

Місцеві жителі вже помітили, що на полицях цього магазину є багато українських товарів. Виявилось, що російські загарбники просто розікрали склади "АТБ" та почали продавати награбоване.

Крім того, у супермаркеті виявили також товари з Білорусі, ціни на які достатньо високі. До прикладу, росіяни продають білоруський цукор у 1,5 раза дорожче, ніж на території, яка підконтрольна українській владі.

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