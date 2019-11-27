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      Мендель розкрила розмір своєї зарплати

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      Яка зарплата в Мендель / Фото з фейсбук-сторінки Мендель

      Прессекретарка президента Юлія Мендель розповіла, що на своїй посаді отримує зарплату в розмірі 25 тисяч гривень, а іноді "трохи більше.

      "Ну як 25... Там 15, потім якісь ось надбавки: за мову, за дисертацію, за ще щось... І потім я літаю, і там, типу, 100-200 доларів, ось десь так", – сказала Мендель в інтерв’ю "Vласть vs Vлащенко".

      До теми: Юлія Мендель: У мене бідна сім'я, в 90-х ми голодували

      Зауважимо, що в червні зарплата Мендель становила майже 16 тисяч гривень на місяць, свідчать дані тодішньої Адміністрації Президента. Таку суму окладу для цієї посади уряд встановив ще у 2017 році.

      Що відомо про Юлію Мендель? Освіту здобула в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Має науковий ступінь кандидата філологічних наук. Працювала на телеканалах ICTV, "Еспрессо-ТВ" та "Інтері". Писала для українського Forbes і американського Politico. Кілька років співпрацювала з The New York Times.

      Під час перебування на посаді вже речниці президента Мендель кілька разів потрапляла у скандали з журналістами:

      • Найвідомішим з них став той, коли Мендель відштовхнула від президента журналіста програми "Схеми" Сергія Андрушка. Мендель після цього відкидала всі звинувачення в неетичній поведінці і скаржилася на цькування.
      • Згодом журналіст "Радіо Свобода" Крістофер Міллер розповів, що 13 вересня на форумі YES Мендель "схопила його за праву руку та почала тягнути".
      • Журналістка видання "Лівий берег" Наталія Шимків розповіла, що Мендель відштовхнула її від обмежувальної лінії в аеропорту "Бориспіль", коли поверталися українські моряки та політв'язні.
      • А 12 жовтня під час 14-годинного пресмарафону Зеленського Мендель відштовхнула журналістку видання "Апостроф" Юлію Забєліну.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Юлія Мендель Зарплата Президент України
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