Мендель розкрила розмір своєї зарплати

Прессекретарка президента Юлія Мендель розповіла, що на своїй посаді отримує зарплату в розмірі 25 тисяч гривень, а іноді "трохи більше.

"Ну як 25... Там 15, потім якісь ось надбавки: за мову, за дисертацію, за ще щось... І потім я літаю, і там, типу, 100-200 доларів, ось десь так", – сказала Мендель в інтерв’ю "Vласть vs Vлащенко".

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Зауважимо, що в червні зарплата Мендель становила майже 16 тисяч гривень на місяць, свідчать дані тодішньої Адміністрації Президента. Таку суму окладу для цієї посади уряд встановив ще у 2017 році.

Що відомо про Юлію Мендель? Освіту здобула в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Має науковий ступінь кандидата філологічних наук. Працювала на телеканалах ICTV, "Еспрессо-ТВ" та "Інтері". Писала для українського Forbes і американського Politico. Кілька років співпрацювала з The New York Times.

Під час перебування на посаді вже речниці президента Мендель кілька разів потрапляла у скандали з журналістами: