19:45
27 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко "відцапав" Калінінград. Алкогольна війна в Росії
      Вєсті Кремля
      20:51, 26 листопада
      Вєсті.UA: Для чого Зеленському велосипед. Шуфрич цитує Франка
      Вєсті.UA
      20:30, 26 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Юлія Мендель: У мене бідна сім'я, в 90-х ми голодували

      837 Читать новость на русском
      Юлія Мендель розповіла про своє бідне дитинство / Фото з фейсбук-сторінки Мендель

      Прессекретарка Президента України Юлія Мендель розповіла, що вона походить з бідної сім'ї і в 90-х роках їм навіть доводилося голодувати. Батьки речниці глави держави працюють лікарями і більше інвестували в те, щоб навчити Мендель бути самостійною.

      "Мама з дитинства завжди мені говорила, що ніхто, крім тебе. Ти і все. У мене бідна сім'я, кажу чесно. В 90-х роках ми голодували. Якби у моєї бабусі не було городу..." – розповіла Мендель в інтерв'ю "Vласть vs Vлащенко".

      Читайте також: Журналіст Яневський подав до суду на Мендель

      Коли вступала до університету, то матір Юлії дуже хвилювася через те, що у них немає грошей на хабар.

      Ми приїхали вступати в Київ, у мене були конкурси і олімпіади, і за тими правилами я могла не проходити іспити, а могла пройти співбесіду через конкурси і нагороди. Тоді ми ночували у друзів, і вони сказали: "Ви що, з глузду з'їхали? Ви приїхали вступати у найбільший університет і у вас немає навіть тисячі доларів на хабар?" А для моєї мами тисяча доларів – це колосальні гроші. Мама так переживала, що всю ніч не спала,
      – розповіла прессекретарка президента.

      Вона додала, що коли все ж вступила до закладу вищої освіти, то багато хто запитував, скільки ж грошей вона за це дала.

      "Це було вперше, коли я зіткнулася з несправедливістю. Тому що знала, що моя мама всю ніч не спала і переживала. Тому що у нас не було грошей на хабар", – додала Мендель.

      Що відомо про Юлію Мендель

      Мендель родом з Генічеська, що на Херсонщині. Вищу освіту здобула в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Має науковий ступінь кандидата філологічних наук.

      Працювала на телеканалах ICTV, "Еспрессо-ТВ" та "Інтері". Писала для українського Forbes і американського Politico. Кілька років співпрацює з The New York Times.

      Мендедь стала героїнею новин про сексуальні домагання у 2016 році. Тоді у фейсбуці вона писала про непристойні коментарі від незнайомця. Її повідомлення викликало резонанс а водночас і палку суперечку про те, чи варто про такі випадки розповідати публічно.

      Дивіться відео: Мендель кілька разів зіпсувала інтерв'ю Зеленського своєю епічною появою у кадрі

      • Під час перебування на посаді вже речниці президента Мендель кілька разів потрапляла у скандали з журналістами. Найвідомішим з них став той, коли прессекретарка відштовхнула від президента журналіста програми "Схеми" Сергія Андрушка. Мендель після цього відкидала всі звинувачення в неетичній поведінці і скаржилася на цькування.
      • Та цей випадок не був поодиноким. Так, представник видання "Радіо Свобода" Крістофер Міллер розповів, що 13 вересня на форумі YES Мендель "схопила його за праву руку та почала тягнути".
      • Журналістка видання "Лівий берег" Наталія Шимків розповіла, що Мендель відштовхнула її в аеропорту "Бориспіль", коли відбувалося повернення звільнених українських моряків та політв'язнів. Тоді прессекретаці президента не сподобалося, що Шимків зайшла за червону обмежувальну лінію.
      • 12 жовтня під час 14-годинного пресмарафону Зеленського Мендель відштовхнула журналістку видання "Апостроф" Юлію Забєліну.
      Як зробити сирники: прості рецепти приготування
      сьогодні
      38318
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Корупція Юлія Мендель Президент України Голодування Хабар Освіта
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Операция "Преемник": кто заменит Путина?
      сьогодні , 19:40 Операция "Преемник": кто заменит Путина?
      Іван Яковина 28
      Нормандська зустріч і газ: чи шантажуватиме Путін Зеленського на переговорах
      сьогодні , 18:31 Нормандська зустріч і газ: чи шантажуватиме Путін Зеленського на переговорах
      Інна Жолобович 331
      Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      сьогодні , 16:19 Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
      166
      Справа політична, дивна і заплутана: експерти про підозру Садовому
      сьогодні , 17:55 Справа політична, дивна і заплутана: експерти про підозру Садовому
      Анна Брикова 2527
      Президент говорит! Леонид Швец – о том, как новые начинают понемногу уступать старым
      сьогодні , 17:00 Президент говорит! Леонид Швец – о том, как новые начинают понемногу уступать старым
      Леонід Швець 956
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук