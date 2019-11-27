Юлія Мендель: У мене бідна сім'я, в 90-х ми голодували

Прессекретарка Президента України Юлія Мендель розповіла, що вона походить з бідної сім'ї і в 90-х роках їм навіть доводилося голодувати. Батьки речниці глави держави працюють лікарями і більше інвестували в те, щоб навчити Мендель бути самостійною.

"Мама з дитинства завжди мені говорила, що ніхто, крім тебе. Ти і все. У мене бідна сім'я, кажу чесно. В 90-х роках ми голодували. Якби у моєї бабусі не було городу..." – розповіла Мендель в інтерв'ю "Vласть vs Vлащенко".

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Коли вступала до університету, то матір Юлії дуже хвилювася через те, що у них немає грошей на хабар.

Ми приїхали вступати в Київ, у мене були конкурси і олімпіади, і за тими правилами я могла не проходити іспити, а могла пройти співбесіду через конкурси і нагороди. Тоді ми ночували у друзів, і вони сказали: "Ви що, з глузду з'їхали? Ви приїхали вступати у найбільший університет і у вас немає навіть тисячі доларів на хабар?" А для моєї мами тисяча доларів – це колосальні гроші. Мама так переживала, що всю ніч не спала,

– розповіла прессекретарка президента.

Вона додала, що коли все ж вступила до закладу вищої освіти, то багато хто запитував, скільки ж грошей вона за це дала.

"Це було вперше, коли я зіткнулася з несправедливістю. Тому що знала, що моя мама всю ніч не спала і переживала. Тому що у нас не було грошей на хабар", – додала Мендель.

Що відомо про Юлію Мендель

Мендель родом з Генічеська, що на Херсонщині. Вищу освіту здобула в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Має науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Працювала на телеканалах ICTV, "Еспрессо-ТВ" та "Інтері". Писала для українського Forbes і американського Politico. Кілька років співпрацює з The New York Times.

Мендедь стала героїнею новин про сексуальні домагання у 2016 році. Тоді у фейсбуці вона писала про непристойні коментарі від незнайомця. Її повідомлення викликало резонанс а водночас і палку суперечку про те, чи варто про такі випадки розповідати публічно.

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