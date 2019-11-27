Юлия Мендель: У меня бедная семья, в 90-х мы голодали

Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель рассказала, что она из бедной семьи и в 90-х годах им даже приходилось голодать. Родители спикера главы государства работают врачами и больше инвестировали в то, чтобы научить Мендель быть самостоятельной.

"Мама с детства всегда мне говорила, что никто, кроме тебя. Ты и все. У меня бедная семья, говорю честно. В 90-х годах мы голодали. Если бы у моей бабушки не было огорода..." – рассказала Мендель в интервью "Vласть vs Vлащенко".

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Когда поступала в университет, то мать Юлии очень волновалась из-за того, что у них нет денег на взятку.

Мы приехали поступать в Киев, у меня были конкурсы и олимпиады, и по тем правилам я могла не проходить экзамены, а могла пройти собеседование. Тогда мы ночевали у друзей, и они сказали: "Вы что, с ума сошли? Вы приехали поступать в крупнейший университет и у вас нет даже тысячи долларов на взятку?" А для моей мамы тысяча долларов – это колоссальные деньги. Мама так переживала, что всю ночь не спала,

– рассказала пресс-секретарь президента.

Она добавила, что когда все же поступила в учреждение высшего образования, то многие спрашивали, сколько денег она за это дала.

"Это было впервые, когда я столкнулась с несправедливостью. Потому что знала, что моя мама всю ночь не спала и переживала. Потому что у нас не было денег на взятку", – добавила Мендель.

Что известно о Юлии Мендель

Мендель родом из Геническа на Херсонщине. Высшее образование получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук.

Работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Писала для украинского Forbes и американского Politico. Несколько лет сотрудничает с The New York Times.

Мендедь стала героиней новостей о сексуальных домогательствах в 2016 году. Тогда в фейсбуке она писала о неприличных комментариях от незнакомца. Ее сообщение вызвало резонанс, но одновременно и жаркий спор о том, стоит ли о таких случаях говорить публично.

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