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      Юлия Мендель: У меня бедная семья, в 90-х мы голодали

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      Юлия Мендель рассказала о своем бедном детстве / Фото с фейсбук-страницы Мендель

      Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель рассказала, что она из бедной семьи и в 90-х годах им даже приходилось голодать. Родители спикера главы государства работают врачами и больше инвестировали в то, чтобы научить Мендель быть самостоятельной.

      "Мама с детства всегда мне говорила, что никто, кроме тебя. Ты и все. У меня бедная семья, говорю честно. В 90-х годах мы голодали. Если бы у моей бабушки не было огорода..." – рассказала Мендель в интервью "Vласть vs Vлащенко".

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      Когда поступала в университет, то мать Юлии очень волновалась из-за того, что у них нет денег на взятку.

      Мы приехали поступать в Киев, у меня были конкурсы и олимпиады, и по тем правилам я могла не проходить экзамены, а могла пройти собеседование. Тогда мы ночевали у друзей, и они сказали: "Вы что, с ума сошли? Вы приехали поступать в крупнейший университет и у вас нет даже тысячи долларов на взятку?" А для моей мамы тысяча долларов – это колоссальные деньги. Мама так переживала, что всю ночь не спала,
      – рассказала пресс-секретарь президента.

      Она добавила, что когда все же поступила в учреждение высшего образования, то многие спрашивали, сколько денег она за это дала.

      "Это было впервые, когда я столкнулась с несправедливостью. Потому что знала, что моя мама всю ночь не спала и переживала. Потому что у нас не было денег на взятку", – добавила Мендель.

      Что известно о Юлии Мендель

      Мендель родом из Геническа на Херсонщине. Высшее образование получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук.

      Работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Писала для украинского Forbes и американского Politico. Несколько лет сотрудничает с The New York Times.

      Мендедь стала героиней новостей о сексуальных домогательствах в 2016 году. Тогда в фейсбуке она писала о неприличных комментариях от незнакомца. Ее сообщение вызвало резонанс, но одновременно и жаркий спор о том, стоит ли о таких случаях говорить публично.

      Смотрите видео: Мендель несколько раз испортила интервью Зеленского своим эпическим появлением в кадре

      • Во время пребывания на должности спикера президента Мендель несколько раз попадала в скандалы с журналистами. Самым известным из них стал тот, когда пресс-секретарь оттолкнула от президента журналиста программы "Схемы" Сергея Андрушко. Мендель после этого отвергала все обвинения в неэтичном поведении и жаловалась на травлю.
      • И этот случай не был единичным. Так, представитель издание "Радио Свобода" Кристофер Миллер рассказал, что 13 сентября на форуме YES Мендель "схватила его за правую руку и начала тянуть".
      • Журналистка издания "Левый берег" Наталья Шимкив рассказала, что Мендель оттолкнула ее в аэропорту "Борисполь", когда происходило возвращение освобожденных украинских моряков и политзаключенных. Тогда пресс-секретарю президента не понравилось, что Шимкив зашла за красную ограничительную линию.
      • 12 октября во время 14-часового пресс-марафона Зеленского Мендель оттолкнула журналистку издания "Апостроф" Юлию Забелину.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Коррупция Новости политики Президент Украины Юлия Мендель Учеба Взятка Голодовка
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