Мер Мелітополя підтвердив, що бронепотяг окупантів зійшов з рейок

Російські військові зазнали втрат в тимчасово окупованому Мелітополі. З бронепотягом загарбників сталася халепа – він зійшов з рейок.

Російський бронепотяг перекинувся

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російський бронепотяг, який віз боєприпаси для обстрілів українців, зійшов з рейок біля Мелітополя.

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За словами мелітопольського мера, після того, як поїзд зійшов з рейок, він перекинувся і продовжує залишатися у такому положенні.

Що відомо про атаку на ворожий бронепотяг

Джерела 24 каналу у спецслужбах ще 2 липня інформували про те, що перекинувся російський бронепотяг. Повідомлялося, що "нещасний випадок" стався між Мелітополем та населеним пунктом Фруктове.

По ворогу вдало відпрацювали українські партизани, що спричинило істерику в Росії. Окупанти почали вити про теракт з боку України, мовляв, поїзд віз продовольство.

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Вибухи окупантів – звична справа у захопленому Мелітополі

З російськими загарбниками та зрадниками постійно стаються дивні речі в тимчасово окупованому Мелітополі. Наприклад, ввечері 12 червня з'явилася інформація, що під будівлею із російськими силовиками у Мелітополі прогримів вибух.

Окупанти традиційно звинуватили у ньому Україну, однак насправді це був результат "розборок" двох угруповань росіян. Місцеві ЗМІ також повідомляли про провокацію росіян, внаслідок чого постраждало четверо людей.

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Ще один потужний вибух стався 30 травня у центрі Мелітополя. Він стався неподалік так званої військово-цивільної адміністрації колаборантів та будинку фейкового "губернатора" Євгена Балицького.

Унаслідок вибуху в Мелітополі були поранені, серед яких, ймовірно, племінниця гауляйтера області – Євгенія Зайцева. За однією з версій, вибух міг бути спробою замаху на Балицького.

Додамо, що українські військові поступово звільняють захоплені Росією території. У червні Іван Федоров інформував, що Збройні Сили України просунулися на понад 10 кілометрів у напрямку Мелітополя.

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