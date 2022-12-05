У мережі пишуть про вибухи на Львівщині: в ОВА розповіли про ситуацію

Росія вдень 5 грудня знову масовано атакує Україну. Під час повітряної тривоги з'явилися повідомлення про буцімто вибухи у Львівській області.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький спростував інформацію деяких телеграм-каналів, які поширили неправдиву інформацію про вибухи на Львівщині. У мережі писали, що нібито у Бориславі, що на південь від Львова, чули вибух.

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"Обстріл" Борислава не підтвердився

Офіційно заявляю: станом на 15:00 це не підтвердилося. В області тихо. Залишайтеся в укриттях, бо загроза ще триває,

– написав Козицький.

Що відбувається під час тривоги в Україні

Глава Одеської ОВА Максим Марченко повідомляв, що Росія вже здійснила запуск ракет. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім теж інформував, що в повітрі є крилаті ракети. Крім того, Кім попередив про другу хвилю запуску ракет.

Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат повідомив, що атак може бути декілька, аби "розосередити ракети по всій Україні" та заплутати наші системи протиповітряної оборони.

Про ракетну загрозу попередили жителів Київської області. В Київській ОВА заявили, що на область летять ракети й працює ППО.

Один з перших ударів Росії зафіксували в Запорізькій області. Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок удару загинуло 2 людей і стільки ж отримали поранення. Серед постраждалих 1-річна дитина.

На тлі масованої атаки в декількох регіонах України виникли проблеми з електроенергією. Також перебої зі світлом у сусідній Молдові, яка вкотре страждає від ракетних ударів Росії по Україні.