У мережі з'явилося останнє фото крейсера "Москва" на плаву

Напередодні ворожий крейсер "Москва" затонув. Допомогли йому у цьому українські військові, які використали протикорабельні ракети "Нептун".

Тепер же у мережі показали останнє фото "Москви". Воно зроблене за лічені дні до того, як судно пішло на дно.

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Фото зробили, наче відчували щось не ладне

Крейсер "Москва" зняли 10 квітня у Севастопольській бухті. А вже за кілька днів по ньому завдали влучного удару ЗСУ. Це й стало причиною затоплення вражого корабля.



Так виглядав крейсер "Москва" до того, як його відправили на дно / Фото "Крим. Реалії"

Що відомо про затоплення крейсера "Москва"

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