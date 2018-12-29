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      Меркель і Путін провели телефонну розмову: обговорили конфлікт в Азовському морі

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      Меркель і Путін обговорили ситуацію в Азовському морі
      Меркель і Путін обговорили ситуацію в Азовському морі / Фото з відкритих джерел

      Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили ситуацію у Керченській протоці. Також лідерка ЄС закликала Кремль звільнити незаконно полонених в Азовському морі українських моряків.

      Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кремля.

      Читайте також: У Росії грубо відповіли лідерам ЄС через вимогу звільнити українських моряків

      Під час розмови політики обмінялися думками щодо ситуації, що склалася 25 листопада в Азовському морі, коли Росія напала на українські кораблі та захопила 24-х моряків.

      Також, вони обговорили сирійське питання та плани США вивести свої війська з Сирії. 

      Водночас, офіційна представниця уряду ФРН Ульріке Деммер на своїй сторінці в Twitter додала, що канцлерка Німеччини закликала Путіна звільнити усіх військовополонених моряків.

      Окрім того, Меркель привітала домовленість щодо встановлення "новорічного перемир'я" на Сході України, якої було досягнуто 27 грудня в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі.

       

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емануель Макрон виступили зі спільною заявою щодо звільнення українських моряків, які перебувають в полоні РФ. Також, вони закликали РФ забезпечити вільний та безперешкодний транзит для всіх кораблів через Керченську протоку.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Новини України Новини політики Ангела Меркель Володимир Путін Новини Росії Війна на Донбасі Конфлікт в Азовському морі Війна у Сирії Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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