Меркель і Путін провели телефонну розмову: обговорили конфлікт в Азовському морі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорили ситуацію у Керченській протоці. Також лідерка ЄС закликала Кремль звільнити незаконно полонених в Азовському морі українських моряків.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кремля.

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Під час розмови політики обмінялися думками щодо ситуації, що склалася 25 листопада в Азовському морі, коли Росія напала на українські кораблі та захопила 24-х моряків.

Також, вони обговорили сирійське питання та плани США вивести свої війська з Сирії.

Водночас, офіційна представниця уряду ФРН Ульріке Деммер на своїй сторінці в Twitter додала, що канцлерка Німеччини закликала Путіна звільнити усіх військовополонених моряків.

Окрім того, Меркель привітала домовленість щодо встановлення "новорічного перемир'я" на Сході України, якої було досягнуто 27 грудня в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі.

In einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten #Putin hat sich Kanzlerin #Merkel erneut für die Freilassung der festgenommenen Seeleute aus der #Ukraine ausgesprochen. Im Mittelpunkt des Telefonats außerdem: Die Lage in Syrien. pic.twitter.com/sTBwbEhxbH — Ulrike Demmer (@UlrikeDemmer) 28 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емануель Макрон виступили зі спільною заявою щодо звільнення українських моряків, які перебувають в полоні РФ. Також, вони закликали РФ забезпечити вільний та безперешкодний транзит для всіх кораблів через Керченську протоку.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.