Металурги попереджають про можливе безробіття і падіння гривні в випадку підвищення податків

Експерти прогнозують, що якщо Рада прийме закон про нові податки для гірської металургії, це негативно відіб'ється на українській економіці.

Експерти прогнозують, що якщо парламент прийме закон про нові податки для гірської металургії, курс долара підскочить, а Україну накриє хвиля безробіття. Українська галузь, на думку фахівців, просто не встоїть на зарубіжних ринках. А нищівні наслідки відчує вся економіка. Видання "Сьогодні" розбиралося в проблемі.

Від гірничо-збагачувальних комбінатів торік бюджет України отримав майже 20 млрд. гривень податків. Незважаючи на те, що геологічні умови – не з простих, вміст заліза в руді порівняно невисокий, а найбільші ринки світу неблизькі, парламент вирішив у чотири рази збільшити плату за користування надрами.

Комбінати сортують, очищають і випалюють залізну руду, щоб отримати металургійний напівфабрикат: окатиш. Це вже більш ніж на половину – залізо. На це витрачають значні ресурси – енергетичні і фінансові.

Втім, поки це вигідно. Товар везуть, наприклад, в Китай, і підприємства мають стабільний валютний виторг. Однак, якщо рента – плата за користування надрами, зросте, український металургійний товар стане занадто дорогим. І його просто витіснять конкуренти. Першими, хто це зробить, будуть Росія, Казахстан і Бразилія.

Оптимістичний прогноз при цьому – втрата до 25% виробництва. Песимістичний – половина.

У нас собівартість окатишів, наприклад, Північного ГЗК – 57 доларів за тонну. У російських конкурентів – 49 доларів за тонну,

– говорить глава Федерації металургів України Сергій Біленький.

Металурги порахували – з новою рентою держава матиме не прибуток, а збитки. Тому що найближчий сусід вже потирає руки, зазіхаючи на українську частку продажів. Це 26 млн. тонн сировини, а значить – сотні мільйонів доларів податків у неукраїнський бюджет.

"Якщо у нас буде ставка рентної плати дев'ять доларів, тобто в чотири з половиною рази підвищиться, ми вже будемо мати собівартість окатишів – 64 долари. У Росії залишиться 49 доларів. Це вже ми стаємо повністю неконкурентоспроможні", – пояснює глава Федерації металургів України Сергій Біленький.

І це при тому, що в світі ціни на металоконцентрат падають. Курс гривні – теж. І допомогти стабілізувати національну валюту, коли рента захмарна, металовиробники навряд чи зможуть.

Вони генерують дуже значну частину валютних надходжень в країну, які, в свою чергу, сприяють тому, щоб наша національна валюта, гривня, була більш-менш стабільною, щоб не було різкої девальвації. При такому зменшенні виробництва буде потрібно менше персоналу,

– говорить глава Федерації металургів України Сергій Біленький.

Безробітні підуть за соціальними виплатами або поїдуть з країни, вважає експерт Юрій Гаврилечко.

"Ми можемо втратити близько 200 тисяч робочих місць безпосередньо на металургійних підприємствах, і ще десь 800 тисяч робочих місць на підприємствах суміжників. Хто може дати гарантію, що зараз саме прийняття цих законопроєктів і не спрямоване на те, щоб просто знищити певну галузь?", – ставить запитання експерт аналітичного центру "Українська фабрика думки" Юрій Гаврилечко.

Першими підуть кваліфіковані працівники, до цього готуються на Інгулецькому комбінаті.

Ми навіть важко, як сфокусувати свої бюджети, в чому знайти певні люфти для того, щоб це все нівелювати. Ми не зможемо своєю заробітною платою, тими пільгами, які підприємства будуть компенсувати за працю, утримати на робочому місці,

– вважає генеральний директор Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату Олександр Герасимчук.

Єдине, про що просять виробники – перш ніж голосувати за законопроєкт N1210, порадитися з ними. Депутати зізнаються – документ ще не готовий і обіцяють його доопрацювати.

У свою чергу фахівці, аналізуючи податкову реформу, яку зараз розглядають у парламенті, складають сумні прогнози. Чотири законопроєкти на цю тему вже охрестили "податковою бомбою уповільненої дії". Вона вразить і малий бізнес, і важку промисловість. А ще – неминуче споживачів, рядових українців.