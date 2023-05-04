Ми хочемо бачити тут іншого Володимира, – Зеленський "пройшовся" по Путіну в Гаазі

Володимир Зеленський на виступі в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі заявив, що всі хочуть бачити тут іншого Володимира. Тобто Владіміра Путіна.

Адже Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора. Президент України також подякував за увагу та повагу до України, пише 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про російського диктатора

Безумовно, ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира. Ми хочемо бачити його в Гаазі. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії. Це має бути здійснено тут в столиці міжнародного права. Я певен це станеться, коли ми переможемо – а ми переможемо!

– запевнив Зеленський.

Український лідер також запевнив, що ми переможемо не тільки на полі битви, не лише у двобої з цією агресією.

"Подивіться, як країни світу об'єднуються довкола допомоги українцям у їхньому захисті", – зауважив Зеленський.

Президент пояснив, що в основі цього бажання допомогти лежить відчуття, що мовиться про більше, ніж долю однієї країни.

Ми маємо зупинити агресивну війну як таку. Ми маємо зупинити злочин агресії, який з'являється часом в головах тих, хто звик до безкарності. Саме безкарність відкриває двері до агресії,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент пояснив, що будь-які агресивні війни в історії об'єднує одна єдина річ – ті, хто їх починали, не вірили, що їм доведеться відповідати за скоєне. Зеленський пояснив, що війна має отримати осуд. Адже безкарність агресорів означає, що треба з цим боротись, треба викорінювати агресію.

Український лідер подякував за зброю. Проте додав, що тривалого миру після перемоги можна досягнути тільки завдяки сильним цінностям.

Зеленський з офіційним візитом у Нідерландах