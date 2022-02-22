Ми нікого не боїмось і нічого не віддамо, бо на своїй землі, – Зеленський

Україна добре розрізняє провокації та наступ військ агресора. Тому саме за нами правда, яку ніколи не приховуватимемуть від українців.

Щойно Україна побачить зміну ситуації, зростання ризиків, то громадяни України знатимуть інформацію. Про це у відеозверненні сказав український лідер Володимир Зеленський.

Зверніть увагу Нема причин для хаотичних дій, – Зеленський заспокоїв українців

Зеленський: Ми нікому нічого не винні

За його словами, наразі немає жодних причин для хаотичних дій. Тому так буде і надалі

Ми віддані мирному і дипломатичному шляху та йтимемо ним. Ми на своїй землі. Ми нікого і нічого не боїмося. Ми нічого і нікому не винні. Ми нікого і нічому не віддамо,

– наголосив Зеленський.

Він зауважив, що зараз – не лютий 2014 року, а лютий 2022 року. "Інша країна, інша армія, одна мета – мир в Україні", – додав президент.

Звернення Зеленського: дивіться відео

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