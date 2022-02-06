Ми озброєні до зубів, – Цимбалюк пояснив, чи загрожує повномасштабний наступ Росії

ЗМІ активно продовжують поширювати нібито план вторгнення Росії в Україну. Однак панікувати не треба, адже це не станеться.

Зараз країна-окупантка не нападатиме на нашу державу. Про це в ефірі 24 каналу сказав єдиний український журналіст, акредитований в Росії, Роман Цимбалюк.

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ЗСУ мають зброю

"Вони зараз не нападуть. Чому? Бо їх обклали зі всіх сторін. Ми озброєнні до зубів", – наголосив Цимбалюк.

Це йому підтвердили військові з лінії фронту. Вони відзначили, що їх там багато, вони мають достатньо зброї, а страх в українських захисників відсутній.

Цимбалюк: Ризики – не більші за останні роки

Однак, як відзначив журналіст, не можна відповідати на запитання про те, чи Росія нападе, словом "ні". Варто говорити: "Найімовірніше, не нападе". Адже від Росії можна чекати будь-що.

Це – російська забава: вони воюють із США і НАТО, а стріляють в нас. Тому військові ризики є завжди, але вони не більші і не менші, ніж були останні роки. Роман Цимбалюк Український журналіст

Цимбалюк впевнений, що армія України є сильнішою, ніж ворожа. "Російські окупанти "рикатимуть" на нас, вестимуть діяльність дестабілізації, загрози війни, як зазвичай", – додав журналіст.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Повна трансляція Романа Цимбалюка: дивіться відео

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