Михайло Добкін не прийшов на допит в ГПУ, бо відпочиває на морі: фотодоказ
Одіозний політик Михайло Добкін так і не прийшов до слідчих на допит. Замість того він поїхав відпочивати на море.
Добкін проходить як свідок у справі про замах на президента-втікача Віктора Януковича.
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Ідеться нібито про спробу убивства, яке готували у Харкові під час сепаратистського з'їзду 21-22 лютого 2014 року. У ньому і мав взяти участь колишній гарант. І нібито Добкін попередив Януковича про ймовірний замах.
Повістку екс-нардепу вручили ще 17 липня, проте вчора у соцмережах Михайло Добкін опублікував світлину з підписом про відпочинок з онуком на морі.
У Генпрокуратурі з'ясовують причини неявки Добкіна.
Якщо ці причини будуть неповажними, то кримінально-процесуальний кодекс перебачає відповідальність. Це звернення із клопотанням до суду і у разі визнання підстав накладення стягнення у вигляді штрафу,
– зазначив заступник начальника спеціальних розслідувань ГПУ Юрій Безщасний.
Що відомо про ДобкінаБув головою Харківської облдержадміністрації. Депутат Верховної Ради України восьмого скликання. 2014 року ЦВК зареєструвала Михайла Марковича Добкіна кандидатом у президенти України від "Партії регіонів". На виборах у ВРУ 2019 року був №15 у списку "Опоблоку", у висновку – не пройшов до парламенту.
Скандальні факти:
- у 2013 — 2014 роки виступав з різкою критикою Євромайдану: опозиціонерів назвав "виродками", а мітингувальників — "веселими клоунами";
- 10 березня 2014 екс-очільника Харківської ОДА Михайла Добкіна було затримано у Генпрокуратурі за переховування від слідства, Ахметов виступив з заявою-проханням про захист і звільнення Добкіна під заставу; Шевченківський райсуд Києва обрав міру запобіжного заходу для Добкіна як підозрюваного у кримінальній справі щодо "зазіхання на територіальну цілісність України" у вигляді домашнього арешту;
- 2017 року позбавлений недоторканності через підозри у махінаціях з землею.