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      Михайло Добкін не прийшов на допит в ГПУ, бо відпочиває на морі: фотодоказ

      3919 Читать новость на русском
      Михайло Добкін
      Михайло Добкін / politeka.net

      Одіозний політик Михайло Добкін так і не прийшов до слідчих на допит. Замість того він поїхав відпочивати на море.

      Добкін проходить як свідок у справі про замах на президента-втікача Віктора Януковича.

      Читайте також: ГПУ викликала Михайла Добкіна на допит: що про це відомо

      Ідеться нібито про спробу убивства, яке готували у Харкові під час сепаратистського з'їзду 21-22 лютого 2014 року. У ньому і мав взяти участь колишній гарант. І нібито Добкін попередив Януковича про ймовірний замах.

      Повістку екс-нардепу вручили ще 17 липня, проте вчора у соцмережах Михайло Добкін опублікував світлину з підписом про відпочинок з онуком на морі.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Кто куда! Кто в Раду, а я с внуком на море!

      Допис, поширений Михаил Добкин (@dobkinmm)

      У Генпрокуратурі з'ясовують причини неявки Добкіна. 

      Якщо ці причини будуть неповажними, то кримінально-процесуальний кодекс перебачає відповідальність. Це звернення із клопотанням до суду і у разі визнання підстав накладення стягнення у вигляді штрафу,
      – зазначив заступник начальника спеціальних розслідувань ГПУ Юрій Безщасний.

      Що відомо про ДобкінаБув головою Харківської облдержадміністрації. Депутат Верховної Ради України восьмого скликання. 2014 року ЦВК зареєструвала Михайла Марковича Добкіна кандидатом у президенти України від "Партії регіонів". На виборах у ВРУ 2019 року був №15 у списку "Опоблоку", у висновку – не пройшов до парламенту.

      Скандальні факти:
      - у 2013 — 2014 роки виступав з різкою критикою Євромайдану: опозиціонерів назвав "виродками", а мітингувальників — "веселими клоунами";
      - 10 березня 2014 екс-очільника Харківської ОДА Михайла Добкіна було затримано у Генпрокуратурі за переховування від слідства, Ахметов виступив з заявою-проханням про захист і звільнення Добкіна під заставу; Шевченківський райсуд Києва обрав міру запобіжного заходу для Добкіна як підозрюваного у кримінальній справі щодо "зазіхання на територіальну цілісність України" у вигляді домашнього арешту;
      - 2017 року позбавлений недоторканності через підозри у махінаціях з землею.

      blog_ava
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      25 липня
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      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Михайло Добкін
      Джерело: 24 канал
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