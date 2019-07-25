Михайло Добкін не прийшов на допит в ГПУ, бо відпочиває на морі: фотодоказ

Одіозний політик Михайло Добкін так і не прийшов до слідчих на допит. Замість того він поїхав відпочивати на море.

Добкін проходить як свідок у справі про замах на президента-втікача Віктора Януковича.

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Ідеться нібито про спробу убивства, яке готували у Харкові під час сепаратистського з'їзду 21-22 лютого 2014 року. У ньому і мав взяти участь колишній гарант. І нібито Добкін попередив Януковича про ймовірний замах.

Повістку екс-нардепу вручили ще 17 липня, проте вчора у соцмережах Михайло Добкін опублікував світлину з підписом про відпочинок з онуком на морі.

У Генпрокуратурі з'ясовують причини неявки Добкіна.

Якщо ці причини будуть неповажними, то кримінально-процесуальний кодекс перебачає відповідальність. Це звернення із клопотанням до суду і у разі визнання підстав накладення стягнення у вигляді штрафу,

– зазначив заступник начальника спеціальних розслідувань ГПУ Юрій Безщасний.